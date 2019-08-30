Добро вернется: Комаров и Дорофеева просят помочь спасти мальчика

Ребенку необходима срочная и дорогостоящая операция в израильской клинике, но семья уже "на нуле"
Украинцев просят помочь спасти жизнь 12-летнему мальчику из Кривого Рога - у Матвея диагностировали редкое заболевание Лимфомы Беркитта. Лечение возможно только в клинике в Израиле, и для операции неохдодима неподъемная для родителей парнишки сумма в 116 тысяч долларов. Все свои сбережения - 6 тысяч долларов - они уже потратили на неэффективное лечение и подтверждение диагноза, рассказали Дмитрий Комаров и Надя Дорофеева.
Как говорится в Instagram-странице популярного ведущего, автора программы "Мир наизнанку", Матвей без помощи неравнодушных не сможет выжить.
"Очень позитивный и толковый парень, любознательный. Скромный до ужаса - как увидел Дорофееву, сразу покраснел и очень засмущался. Матвей мой коллега - обожает ходить в походы, с палаткой! Одно из хобби - гитара", - говорится в публикации.
Нужна помощь - 12-летний мальчик Матвей из Кривого Рога нуждается в дорогой операции (Фото: instagram.com/komarovmir)
У мальчика две злокачественные опухоли поразили лимфоузлы печени и средостения (находится в средней части грудной полости, где находятся сердце, аорта, бронхи). Если не поспешить - это смертельно опасно, а теперь время пошло буквально идет на часы.
Комаров рассказал, что Матвея лечили в Днепре и Киеве: 6 блоков химиотерапии, гормональные препараты. К сожалению, результата это не дало, и сейчас обе опухоли активны и прогрессируют.
Мама мальчика работает служителем в церкви, отец - полицейский. Родители Матвея возили его в Беларусь для уточнения диагноза, но ни там, ни в Украине парню помочь не могут, потому что для лечения нужно использовать редкую методику car-T, и помочь согласилась только одна клиника в Израиле (Хадасса). Матвея ждут уже на следующей неделе.
Сейчас семья "на нуле", ситуация кошмарная.
У 12-летнего Матвея диагностировали очень опасную болезнь - Комаров и Дорофеева просят о помощи для мальчика (Фото: instagram.com/komarovmir)
"Лечение нужно начинать срочно - болезнь прогрессирует. И самое главное - сейчас это можно вылечить, подарить Матвею жизнь. А через несколько месяцев будет поздно...
Всего одна чашка кофе - и он будет жить. 10, 20, 30 грн - за такие деньги мы можем спасти Матвея, потому что нас 1,1 млн! Добро вернется!", - написал Комаров.
Также в публикации указаны номера карточек:
Приватбанка: 4149 6293 8110 0163 Гаврильцива Наталья Александровна (мама);
Монобанк: 5375414107817198 Гаврильцив Евгений Александрович (отец)
Для переводов из других стран: PayPal: natasha-0508.88@mail.ru получатель KorolNatalya (с пометкой "Для Матвея")
Пользователи сети живо откликнулись на призыв о помощи мальчику и в комментариях пишут слова благодарности Комарову и Дорофеевой, которые пытаются помочь детям, и свою популярность пускают на благо для других, ведь добро действительно возвращается.
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