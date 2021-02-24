Как комарик укусил: первые вакцинированные от COVID-19 украинцы рассказали о впечатлениях

В среду, 24 февраля, в Украине началась вакцинация от коронавируса. При этом Черкассы стали первыми, кто начал вакцинировать медиков. Так, по состоянию на 15:00 вакцинировали уже 30 медиков.

Все медики после прививки чувствуют себя хорошо. При этом ни у кого из них не было никаких побочных эффектов, и температуры тоже не было.

После прививки каждого человека отправляют в отдельное помещение, в котором им необходимо находиться 30 минут. Это время необходимо, чтобы медики посмотрели на реакцию организма на препарат.

Медики также рассказали, что никому и вакцинированных медицинская помощь не понадобилась.

"Нормально, водичку пью. Как комарик укусил", - рассказала с улыбкой на лице украинка, которой сделали прививку.

Другой вакцинированный также заявил, что чувствует себя хорошо и никакой реакции на прививку у него не было.

Стоит отметить, что первый украинец, которого вакцинировали от коронавируса - Евгений Васильевич Горенко. Мужчина работает врачом-реаниматологом в коронавирусном отделении Черкасской областной больницы. Он рассказал, что после прививки чувствует себя хорошо.

Вакцинация от коронавируса в Украине (видео: YouTube)