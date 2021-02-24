Як комарик вкусив: перші вакциновані від COVID-19 українці розповіли про враження

У середу, 24 лютого, в Україні розпочалася вакцинація від коронавірусу. При цьому Черкаси стали першими, хто почав вакцинувати медиків. Так, станом на 15:00 вакцинували вже 30 медиків.

Всі медики після щеплення почувають себе добре. При цьому ні у кого з них не було ніяких побічних ефектів, і температури теж не було.

Після щеплення кожну людину відправляють в окреме приміщення, в якому їм необхідно перебувати 30 хвилин. Цей час необхідно, щоб медики подивилися на реакцію організму на препарат.

Медики також розповіли, що нікому і вакцинованих медична допомога не знадобилася.

"Гаразд, воду п'ю. Як комарик вкусив", - розповіла з посмішкою на обличчі українка, якій зробили щеплення.

Інший вакцинований також заявив, що почуває себе добре і ніякої реакції на щеплення у нього не було.

Варто зазначити, що перший українець, якого вакцинували від коронавірусу - Євген Васильович Горенко. Чоловік працює лікарем-реаніматологом в коронавірусному відділенні Черкаської обласної лікарні. Він розповів, що після щеплення почуває себе добре.

Вакцинація від коронавіруса в Україні (відео: YouTube)