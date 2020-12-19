Командующий ВС ответил на обвинения по делу о катастрофе Ан-26: хотели унизить моим сыном

Командующий Воздушными силами ВСУ Сергей Дроздов прокомментировал подозрение по делу о катастрофе АН-26 под Харьковом 25 сентября, которая забрала жизни 26 человек.

Генерал-лейтенант в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" высказал мнение, что на него пытаются переложить всю вину за эту страшную трагедию, которую можно было не допустить.

"Я хочу сказать, что неоднократно я высказывал те предложения относительно модернизации, относительно состояния техники. Если бы руководство на уровне руководства государства прислушивалось бы (к словам) о морально застаревшей технике и покупке новой современной, мы бы может и не имели бы такого результата", - заявил Дроздов.

Командующий ВС, которого следователи ГБР обвиняют в служебной халатности, "задает себе вопрос - с какой целью и для чего это все делается, и кто и какие цели преследует".

Генерал-лейтенант напомнил, что 20 ноября был утвержден акт технического расследования катастрофы АН-26, и в нем определены причины, приведшие к падению самолета.

Дроздов заявил, что вскоре после трагедии в прессе стали появляться публикации, в которых его пытались очернить, и еще до вынесения решения суда "уже вешаются ярлыки, формируется общественное мнение относительно офицеров и командиров, причастных к произошедшему".

"Сначала меня хотели унизить моим сыном, а он не является мажором, как представили его некоторые средства массовой информации. Он как все курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил учится и летает на тех же самых самолетах, на каких летают все. Накануне этой страшной катастрофы, в составе экипажа и на том же самом самолете он выполнял полеты", - отметил офицер.

Ранее сообщалось, что Государственное бюро расследований рассматривает 4 версии крушения самолета АН-26 в Харьковской области.

Напомним, в предыдущем выпуске ток-шоу министр социальной политики Украины Марина Лазебная рассказала, как получить 8 тысяч гривен помощи от государства.

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Также министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, почему правительство приняло решение ввести локдаун именно в начале января.

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А вот Михеил Саакашвили рассказал, переживет ли бизнес жесткий карантин в Украине, а также озвучил размер "дыры в бюджете".

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Кроме того, в предыдущем выпуске "Свободы слова Савика Шустера" Михаил Радуцкий прокомментировал идею использования российской вакцины от коронавируса в Украине.

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Не обошлось и без скандалов. В прямом эфире произошла ссора лидера Национального корпуса Андрея Билецкого с народным депутатом от ОПЗЖ Николаем Скориком.

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