Командиры "Азов" встретились с родными в Турции: невероятно трогательные фото и видео

Пятеро командиров "Азов", которые по условиям обмена остаются временно в Турции, смогли встретиться со своими родными. К ним прилетели жены, другие члены семьи и дети.

Какой была встреча командиров "Азов" с родными - смотрите в материале ниже.

"Ваши родные боролись за ваше освобождение с огромным рвением. Они так долго ждали вас", - так подписали видео встречи в Офисе президента.

По условиям обмена командир полка Нацгвардии "Азов" Денис Прокопенко, его заместитель Святослав Паламар, и. о. командира 36 отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский, старший офицер "Азов" Олег Хоменко и командир 12 бригады НГУ Денис Шлега будут находиться в Турции под личными гарантиями защиты президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Фото: Офис Президента

Они будут проживать в комфортабельном частном доме, где смогут восстановиться - психологически и физически. Вернуться в Украину она пока не смогут.

Поэтому Офис президента организовал им встречу с родными, которые для долгожданной встречи прилетели в Турцию.