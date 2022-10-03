Командиры "Азов" встретились с родными в Турции: невероятно трогательные фото и видео
Пятеро командиров "Азов", которые по условиям обмена остаются временно в Турции, смогли встретиться со своими родными. К ним прилетели жены, другие члены семьи и дети.
Какой была встреча командиров "Азов" с родными - смотрите в материале ниже.
"Ваши родные боролись за ваше освобождение с огромным рвением. Они так долго ждали вас", - так подписали видео встречи в Офисе президента.
По условиям обмена командир полка Нацгвардии "Азов" Денис Прокопенко, его заместитель Святослав Паламар, и. о. командира 36 отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский, старший офицер "Азов" Олег Хоменко и командир 12 бригады НГУ Денис Шлега будут находиться в Турции под личными гарантиями защиты президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
Фото: Офис Президента
Они будут проживать в комфортабельном частном доме, где смогут восстановиться - психологически и физически. Вернуться в Украину она пока не смогут.
Поэтому Офис президента организовал им встречу с родными, которые для долгожданной встречи прилетели в Турцию.
Кстати, ранее мы писали о том, как выглядели освобожденные защитники Азовстали до войны.
А еще рассказывали о том, какими были первые минуты у азовцев после освобождения.