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Командиры "Азов" встретились с родными в Турции: невероятно трогательные фото и видео

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Турция, Понедельник 03 октября 2022 20:56
Командиры "Азов" встретились с родными в Турции: невероятно трогательные фото и видео Фото: Командиры "Азов" встретились в Турции с родными (Офис президента)
Автор: Анна Шиканова

Пятеро командиров "Азов", которые по условиям обмена остаются временно в Турции, смогли встретиться со своими родными. К ним прилетели жены, другие члены семьи и дети.

Какой была встреча командиров "Азов" с родными - смотрите в материале ниже.

"Ваши родные боролись за ваше освобождение с огромным рвением. Они так долго ждали вас", - так подписали видео встречи в Офисе президента.

По условиям обмена командир полка Нацгвардии "Азов" Денис Прокопенко, его заместитель Святослав Паламар, и. о. командира 36 отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский, старший офицер "Азов" Олег Хоменко и командир 12 бригады НГУ Денис Шлега будут находиться в Турции под личными гарантиями защиты президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Командиры &quot;Азов&quot; встретились с родными в Турции: невероятно трогательные фото и видеоКомандиры &quot;Азов&quot; встретились с родными в Турции: невероятно трогательные фото и видеоКомандиры &quot;Азов&quot; встретились с родными в Турции: невероятно трогательные фото и видеоКомандиры &quot;Азов&quot; встретились с родными в Турции: невероятно трогательные фото и видеоКомандиры &quot;Азов&quot; встретились с родными в Турции: невероятно трогательные фото и видеоКомандиры &quot;Азов&quot; встретились с родными в Турции: невероятно трогательные фото и видеоКомандиры &quot;Азов&quot; встретились с родными в Турции: невероятно трогательные фото и видеоКомандиры &quot;Азов&quot; встретились с родными в Турции: невероятно трогательные фото и видеоКомандиры &quot;Азов&quot; встретились с родными в Турции: невероятно трогательные фото и видеоКомандиры &quot;Азов&quot; встретились с родными в Турции: невероятно трогательные фото и видеоКомандиры &quot;Азов&quot; встретились с родными в Турции: невероятно трогательные фото и видеоКомандиры &quot;Азов&quot; встретились с родными в Турции: невероятно трогательные фото и видеоКомандиры &quot;Азов&quot; встретились с родными в Турции: невероятно трогательные фото и видеоКомандиры &quot;Азов&quot; встретились с родными в Турции: невероятно трогательные фото и видео

Фото: Офис Президента

Они будут проживать в комфортабельном частном доме, где смогут восстановиться - психологически и физически. Вернуться в Украину она пока не смогут.

Поэтому Офис президента организовал им встречу с родными, которые для долгожданной встречи прилетели в Турцию.

Кстати, ранее мы писали о том, как выглядели освобожденные защитники Азовстали до войны.

А еще рассказывали о том, какими были первые минуты у азовцев после освобождения.

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Азовці