Командир "Азова" Прокопенко связался со своей женой и рассказал об условиях содержания

Супруга военного сообщила, что их разговор был очень коротким и трудно было понять, свободно ли говорил муж во время звонка.

"Их кормят, поят. Условия соответствуют требованиям, и за этот короткий период они не подвергались насилию. Что будет дальше, мы не знаем, но на данный момент есть третьи стороны - ООН и Красный Крест, которые контролируют ситуацию", - рассказала Екатерина Прокопенко.

"Он (Денис) сказал, что с ним все в порядке, и спросил, как я", - добавила она.

Также Екатерина сказала, что пока никого из защитников Мариуполя не вывозили на территорию России.

Напомним, что сейчас большинство раненых бойцов "Азова" содержатся в тюрьме в селе Еленовка (временно оккупированная территория), а небольшая группа тяжелораненых бойцов находится в больнице в Новоазовске.

После 82-дневной обороны Мариуполя защитники города по приказу командования 16 мая сложили оружие и вышли с территории "Азовстали". Их обещают обменять на российских военных и вернуть на территорию подконтрольную Украине.

Также Президент Владимир Зеленский подтвердил, что защитники Мариуполя должны быть освобождены по процедуре обмена.