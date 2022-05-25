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Командир "Азова" Прокопенко связался со своей женой и рассказал об условиях содержания

Денис Прокопенко позвонил жене (Скриншот из видео)
Автор: Людмила Жукова

Командир полка "Азов" Денис Прокопенко смог ненадолго позвонить своей жене Екатерине и сказать, что украинские военные с "Азовстали" содержатся в "удовлетворительных" условиях и к ним не применяется насилие.

Об этом пишет издание The Guardian.

Супруга военного сообщила, что их разговор был очень коротким и трудно было понять, свободно ли говорил муж во время звонка.

"Их кормят, поят. Условия соответствуют требованиям, и за этот короткий период они не подвергались насилию. Что будет дальше, мы не знаем, но на данный момент есть третьи стороны - ООН и Красный Крест, которые контролируют ситуацию", - рассказала Екатерина Прокопенко.

"Он (Денис) сказал, что с ним все в порядке, и спросил, как я", - добавила она.

Также Екатерина сказала, что пока никого из защитников Мариуполя не вывозили на территорию России.

Напомним, что сейчас большинство раненых бойцов "Азова" содержатся в тюрьме в селе Еленовка (временно оккупированная территория), а небольшая группа тяжелораненых бойцов находится в больнице в Новоазовске.

После 82-дневной обороны Мариуполя защитники города по приказу командования 16 мая сложили оружие и вышли с территории "Азовстали". Их обещают обменять на российских военных и вернуть на территорию подконтрольную Украине.

Также Президент Владимир Зеленский подтвердил, что защитники Мариуполя должны быть освобождены по процедуре обмена.

Как мы ранее писали, пресс-офицер полка "Азов" снял фильм-прощание об "Азовстали".

Читайте также, что защитник Мариуполя опубликовал ряд фотографий из "Азовстали" перед попаданием в плен.

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Азов