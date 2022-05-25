Командир "Азова" Прокопенко зв'язався зі своєю дружиною і розповів про умови в полоні

Дружина військового повідомила, що їхня розмова була дуже короткою і важко було зрозуміти, чи вільно говорив чоловік під час дзвінка.

"Їх годують, поять. Умови відповідають вимогам, і за цей короткий період вони не піддавалися насильству. Що буде далі, ми не знаємо, але на цей час є треті сторони - ООН і Червоний Хрест, які контролюють ситуацію", - розповіла Катерина Прокопенко.

"Він (Денис) сказав, що з ним все гаразд, і запитав, як я", - додала вона.

Також Катерина сказала, що поки нікого із захисників Маріуполя не вивозили на територію Росії.

Нагадаємо, що зараз більшість поранених бійців "Азова" утримуються у в'язниці в селі Оленівка (тимчасово окупована територія), а невелика група тяжкопоранених бійців знаходиться в лікарні в Новоазовську.

Після 82-денної оборони Маріуполя захисники міста за наказом командування 16 травня склали зброю і вийшли з території "Азовсталі". Їх обіцяють обміняти на російських військових і повернути на територію підконтрольну Україні.

Також Президент Володимир Зеленський підтвердив, що захисники Маріуполя мають бути звільнені за процедурою обміну.