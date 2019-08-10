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О ком вы говорите? Трамп не смог вспомнить Зеленского (видео)


Дональд Трамп забыл, кто такой Владимир Зеленский

Президент США Дональд Трамп не смог вспомнить, кто такой Владимир Зеленский. Главу Белого дома спросили, когда он планирует пригласить в США президента Украины Зеленского.

"О ком вы говорите?" – спросил Трамп у журналиста.

Тогда журналист напомнил Дональду Трампу, что это президент Украины, Трамп быстро реабилитировался и ответил, что пригласит его совсем скоро. Видео разговора опубликовали на YouTube.

Видео: Дональд Трамп забыл о Зеленском (YouTube)

Пользователи сети отреагировали на конфуз Трампа в комментариях.

  • В его возрасте нужно пить витамины 
  • Призидент Америки має памятати фамілію призидента України. Несмішіть мої іскандери. Тільки у випадку якщо ми будем у десядці економік європи. А інакше ми нахер нікому непотрібні.
  • Голобородько розумный хлопець?
  • Целыми днями перекручивают информацию. Наверное надо прекращать читать ФБ. Такое все лживое, истеричное, да и выражения не из лучших. Загадилось все. Неприятно.

Скриншот комментариев (facebook.com/ukrainepablicua)

Как мы ранее писали, Офис президента Украины Владимира Зеленского отложил переезд с Банковой из-за того, что появились некоторые сложности. Об этом рассказал заместитель главы Офиса президента Константин Тимошенко.

Ранее сообщалось о том, что охрана президента заблокировала представительницу пропагандистского канала "Россия" во время встречи Зеленского с Варфоломеем I в Стамбуле.

 

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