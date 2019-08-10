О ком вы говорите? Трамп не смог вспомнить Зеленского (видео)

Президент США Дональд Трамп не смог вспомнить, кто такой Владимир Зеленский. Главу Белого дома спросили, когда он планирует пригласить в США президента Украины Зеленского.

"О ком вы говорите?" – спросил Трамп у журналиста.

Тогда журналист напомнил Дональду Трампу, что это президент Украины, Трамп быстро реабилитировался и ответил, что пригласит его совсем скоро. Видео разговора опубликовали на YouTube.

Видео: Дональд Трамп забыл о Зеленском (YouTube)

Пользователи сети отреагировали на конфуз Трампа в комментариях.

В его возрасте нужно пить витамины

Призидент Америки має памятати фамілію призидента України. Несмішіть мої іскандери. Тільки у випадку якщо ми будем у десядці економік європи. А інакше ми нахер нікому непотрібні.

Голобородько розумный хлопець?

Целыми днями перекручивают информацию. Наверное надо прекращать читать ФБ. Такое все лживое, истеричное, да и выражения не из лучших. Загадилось все. Неприятно.

Скриншот комментариев (facebook.com/ukrainepablicua)

Как мы ранее писали, Офис президента Украины Владимира Зеленского отложил переезд с Банковой из-за того, что появились некоторые сложности. Об этом рассказал заместитель главы Офиса президента Константин Тимошенко.

Ранее сообщалось о том, что охрана президента заблокировала представительницу пропагандистского канала "Россия" во время встречи Зеленского с Варфоломеем I в Стамбуле.