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У Зеленского хотят продать Администрацию президента: в чем причина

STYLERЖизнь    09.08.2019 - 20:27
У Зеленского хотят продать Администрацию президента: в чем причина
Владимир Зеленский (фото: president.gov.ua)

Администрацию президента хотят перенести

Офис президента Украины Владимира Зеленского отложил переезд с Банковой из-за того, что появились некоторые сложности. Об этом рассказал заместитель главы Офиса президента Константин Тимошенко в интервью LIGA.net.

Тимошенко заявил, что сложности связаны не только с финансовым вопросом. Также присутствуют и технические аспекты, которые связаны с самим зданием, и не только по Украинскому дому, поскольку он - один из вариантов.

В пятницу должно пройти дополнительное совещание с Зеленским по этому поводу. В качестве нового здания также рассматривается КВЦ Парковый и еще некоторые объекты в центре столицы.

Тимошенко также рассказал, что Офис президента думает над разгрузкой Киева от правительственного квартала, но проблема в том, что нужно это организовать таким образом, чтобы не тратить государственные деньги.

Зеленский показал свой кабинет (фото: YouTube/Українська правда)

"Мы пытаемся рассмотреть вариант с инвесторами, продажей этих зданий", - сказал Тимошенко.

Стоит отметить, что перед вторым туром президентских выборов Зеленский сообщил, что намерен перенести Администрацию президента с Банковой, поскольку его команду не устраивает работа Wi-Fi и зашторенные окна.

Среди рассматриваемых вариантов был Украинский дом, который находится на Европейской площади в Киеве.

У президента также хотят внести изменения в правила дресс-кода для сотрудников, которые смогут ходить на работу в шортах и со своим ноутбуком.

Напомним, что Трамп считает, что Зеленский может достичь соглашения с Путиным.

Ранее сообщалось о том, что охрана президента заблокировала представительницу пропагандистского канала "Россия" во время встречи Зеленского с Варфоломеем I в Стамбуле.

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