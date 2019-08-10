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О ком вы говорите? Трамп не смог вспомнить Зеленского (видео)

STYLERЖизнь    10.08.2019 - 23:21
О ком вы говорите? Трамп не смог вспомнить Зеленского (видео)
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Дональд Трамп забыл, кто такой Владимир Зеленский

Президент США Дональд Трамп не смог вспомнить, кто такой Владимир Зеленский. Главу Белого дома спросили, когда он планирует пригласить в США президента Украины Зеленского.

"О ком вы говорите?" – спросил Трамп у журналиста.

Тогда журналист напомнил Дональду Трампу, что это президент Украины, Трамп быстро реабилитировался и ответил, что пригласит его совсем скоро. Видео разговора опубликовали на YouTube.

Видео: Дональд Трамп забыл о Зеленском (YouTube)

Пользователи сети отреагировали на конфуз Трампа в комментариях.

  • В его возрасте нужно пить витамины 
  • Призидент Америки має памятати фамілію призидента України. Несмішіть мої іскандери. Тільки у випадку якщо ми будем у десядці економік європи. А інакше ми нахер нікому непотрібні.
  • Голобородько розумный хлопець?
  • Целыми днями перекручивают информацию. Наверное надо прекращать читать ФБ. Такое все лживое, истеричное, да и выражения не из лучших. Загадилось все. Неприятно.

О ком вы говорите? Трамп не смог вспомнить Зеленского (видео)

Скриншот комментариев (facebook.com/ukrainepablicua)

Как мы ранее писали, Офис президента Украины Владимира Зеленского отложил переезд с Банковой из-за того, что появились некоторые сложности. Об этом рассказал заместитель главы Офиса президента Константин Тимошенко.

Ранее сообщалось о том, что охрана президента заблокировала представительницу пропагандистского канала "Россия" во время встречи Зеленского с Варфоломеем I в Стамбуле.

 

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Новости Украины Владимир ЗеленскийДональд Трамп
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