Про кого ви говорите? Трамп не зміг згадати Зеленського (відео)

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Дональд Трамп забув, хто такий Володимир Зеленський

Президент США Дональд Трамп не зміг пригадати, хто такий Володимир Зеленський. Голову Білого дому запитали, коли він планує запросити в США президента України Зеленського.

"Про кого ви говорите?" – запитав Трамп у журналіста.

Тоді журналіст нагадав Дональду Трампу, що це президент України, Трамп швидко реабілітувався і відповів, що запросить його зовсім скоро. Відео розмови опублікували на YouTube.

Відео: Дональд Трамп забув про Зеленском (YouTube)

Користувачі мережі відреагували на конфуз Трампа в коментарях.

В його віці потрібно пити вітаміни

Президент Америки має памятати фамілію призидента України. Несмішіть мої іскандери. Тільки у випадку якщо ми будемо у десядці економік європи. А інакше ми нахер нікому непотрібні.

Голобородько розумний хлопець?

Цілими днями перекручують інформацію. Напевно треба припиняти читати ФБ. Таке все брехливе, істерична, так і вирази не з кращих. Загадилось все. Неприємно.

Скріншот коментарів (facebook.com/ukrainepablicua)

Як ми раніше писали, Офіс президента України Володимира Зеленського відклав переїзд з Банкової через те, що з'явилися деякі складності. Про це розповів заступник голови Офісу президента Костянтин Тимошенко.

Раніше повідомлялося про те, що охорона президента заблокувала представницю пропагандистського каналу "Росія" під час зустрічі Зеленського з Варфоломієм I в Стамбулі.