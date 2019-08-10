Про кого ви говорите? Трамп не зміг згадати Зеленського (відео)

Дональд Трамп забув, хто такий Володимир Зеленський
Президент США Дональд Трамп не зміг пригадати, хто такий Володимир Зеленський. Голову Білого дому запитали, коли він планує запросити в США президента України Зеленського.
"Про кого ви говорите?" – запитав Трамп у журналіста.
Тоді журналіст нагадав Дональду Трампу, що це президент України, Трамп швидко реабілітувався і відповів, що запросить його зовсім скоро. Відео розмови опублікували на YouTube.
Відео: Дональд Трамп забув про Зеленском (YouTube)
Користувачі мережі відреагували на конфуз Трампа в коментарях.
Скріншот коментарів (facebook.com/ukrainepablicua)
Як ми раніше писали, Офіс президента України Володимира Зеленського відклав переїзд з Банкової через те, що з'явилися деякі складності. Про це розповів заступник голови Офісу президента Костянтин Тимошенко.
Раніше повідомлялося про те, що охорона президента заблокувала представницю пропагандистського каналу "Росія" під час зустрічі Зеленського з Варфоломієм I в Стамбулі.