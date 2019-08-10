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Про кого ви говорите? Трамп не зміг згадати Зеленського (відео)

STYLERЖиття    10.08.2019 - 23:21
Про кого ви говорите? Трамп не зміг згадати Зеленського (відео)
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Дональд Трамп забув, хто такий Володимир Зеленський

Президент США Дональд Трамп не зміг пригадати, хто такий Володимир Зеленський. Голову Білого дому запитали, коли він планує запросити в США президента України Зеленського.

"Про кого ви говорите?" – запитав Трамп у журналіста.

Тоді журналіст нагадав Дональду Трампу, що це президент України, Трамп швидко реабілітувався і відповів, що запросить його зовсім скоро. Відео розмови опублікували на YouTube.

Відео: Дональд Трамп забув про Зеленском (YouTube)

Користувачі мережі відреагували на конфуз Трампа в коментарях.

  • В його віці потрібно пити вітаміни
  • Президент Америки має памятати фамілію призидента України. Несмішіть мої іскандери. Тільки у випадку якщо ми будемо у десядці економік європи. А інакше ми нахер нікому непотрібні.
  • Голобородько розумний хлопець?
  • Цілими днями перекручують інформацію. Напевно треба припиняти читати ФБ. Таке все брехливе, істерична, так і вирази не з кращих. Загадилось все. Неприємно.

Про кого ви говорите? Трамп не зміг згадати Зеленського (відео)

Скріншот коментарів (facebook.com/ukrainepablicua)

Як ми раніше писали, Офіс президента України Володимира Зеленського відклав переїзд з Банкової через те, що з'явилися деякі складності. Про це розповів заступник голови Офісу президента Костянтин Тимошенко.

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Новини України Володимир ЗеленськийДональд Трамп
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