Колядку "Щедрик" исполнили на вершине гор: это звучание вас заворожит (видео)

Всемирно известную украинскую колядку "Щедрик" Николая Леонтовича виртуозно исполнили музыканты из Азербайджана. Они записали композицию на вершине гор, она получила совершенно удивительное звучание.

Ролик с "Щедриком" опубликовал на YouTube посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский.

"Талантливая украинская музыкант Полина Десятниченко специально приехала из Канады в Азербайджан изучать искусство мугама. А созданный украинско-азербайджанский тандем позволил украинскому "Щедрику" зазвучать по-новому с помощью старинных азербайджанских музыкальных инструментов", – подписал видео Каневский.

Музыканты придали "Щедрику" новое звучание

В комментариях украинцы восхищаются исполнением украинской колядки музыкантами.

На повторі, аж мурахи по шкірі. Які молодці, аплодую.

Карабах це Азербайджан, Крим це Україна!

На фоне величавых гор, наш Щедрик зазвучал по-новому!!! Мурашки по телу....

Дякую за оригінальне виконання з гір Кавказу! Повага!

Початок неймовірної щедрівки.

Очень красиво!

Как мы ранее писали, военный хор ВВС из США поздравил украинцев с приближающимися праздниками Рождества и Нового года и исполнил популярную песню-колядку "Щедрик".