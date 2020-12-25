Колядку "Щедрик" виконали на вершині гір: це звучання вас зачарує (відео)

Всесвітньо відому українську колядку "Щедрик" Миколи Леонтовича віртуозно виконали музиканти з Азербайджану. Вони записали композицію на вершині гір, вона отримала абсолютно дивовижне звучання.
Ролик з "Щедриком" опублікував на YouTube посол України в Азербайджані Владислав Каневський.
"Талановита українська музикант Поліна Десятниченко спеціально приїхала з Канади в Азербайджан вивчати мистецтво мугама. А створений українсько-азербайджанський тандем дозволив українському "Щедрику" зазвучати по-новому за допомогою старовинних азербайджанських музичних інструментів", – підписав відео Каневський.
Музиканти додали "Щедрику" нове звучання
В коментарях українці захоплюються виконанням української колядки музикантами.
Як ми раніше писали, військовий хор ВПС США привітав українців зі святами Різдва і Нового року і виконав популярну пісню-колядку "Щедрик".