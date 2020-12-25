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Колядку "Щедрик" виконали на вершині гір: це звучання вас зачарує (відео)

П'ятниця 25 грудня 2020 15:17
Колядку "Щедрик" виконали на вершині гір: це звучання вас зачарує (відео)
Колядку "Щедрик" зіграли музиканти з Азербайджану (Скріншот з YouTube)
Автор: Людмила Жукова

Всесвітньо відому українську колядку "Щедрик" Миколи Леонтовича віртуозно виконали музиканти з Азербайджану. Вони записали композицію на вершині гір, вона отримала абсолютно дивовижне звучання.

Ролик з "Щедриком" опублікував на YouTube посол України в Азербайджані Владислав Каневський.

"Талановита українська музикант Поліна Десятниченко спеціально приїхала з Канади в Азербайджан вивчати мистецтво мугама. А створений українсько-азербайджанський тандем дозволив українському "Щедрику" зазвучати по-новому за допомогою старовинних азербайджанських музичних інструментів", – підписав відео Каневський.

Музиканти додали "Щедрику" нове звучання

В коментарях українці захоплюються виконанням української колядки музикантами.

  • На повторі, аж мурахи по шкірі. Які молодці, аплодую.
  • Карабах це Азербайджан, Крим це Україна!
  • На тлі величних гір, наш Щедрик зазвучав по-новому!!! Мурашки по тілу....
  • Дякую за оригінальне виконання з гір Кавказу! Повага!
  • Початок неймовірної щедрівки.
  • Дуже красиво!

Як ми раніше писали, військовий хор ВПС США привітав українців зі святами Різдва і Нового року і виконав популярну пісню-колядку "Щедрик".

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