Колядку "Щедрик" виконали на вершині гір: це звучання вас зачарує (відео)

Колядку "Щедрик" зіграли музиканти з Азербайджану (Скріншот з YouTube)

Всесвітньо відому українську колядку "Щедрик" Миколи Леонтовича віртуозно виконали музиканти з Азербайджану. Вони записали композицію на вершині гір, вона отримала абсолютно дивовижне звучання.

Ролик з "Щедриком" опублікував на YouTube посол України в Азербайджані Владислав Каневський.

"Талановита українська музикант Поліна Десятниченко спеціально приїхала з Канади в Азербайджан вивчати мистецтво мугама. А створений українсько-азербайджанський тандем дозволив українському "Щедрику" зазвучати по-новому за допомогою старовинних азербайджанських музичних інструментів", – підписав відео Каневський.

Музиканти додали "Щедрику" нове звучання

В коментарях українці захоплюються виконанням української колядки музикантами.

На повторі, аж мурахи по шкірі. Які молодці, аплодую.

Карабах це Азербайджан, Крим це Україна!

На тлі величних гір, наш Щедрик зазвучав по-новому!!! Мурашки по тілу....

Дякую за оригінальне виконання з гір Кавказу! Повага!

Початок неймовірної щедрівки.

Дуже красиво!

Як ми раніше писали, військовий хор ВПС США привітав українців зі святами Різдва і Нового року і виконав популярну пісню-колядку "Щедрик".