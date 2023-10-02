Коля Сєрга зізнався, що його брат із Росії воює на боці окупантів

Що відомо про брата співака

За словами виконавця, його родичі з РФ перейшли на бік зла, підтримавши політику Кремля.

Крім того, двоюрідний брат Сєрги, з яким він проводив дитинство, виявився російським військовослужбовцем, який пішов воювати за окупантів.

Коля Сєрга (фото: instagram.com/thekolya)

"Мамина сестра рідна живе у Росії і вся сім'я, її діти, з якими ми проводили дитинство в Черкасах у бабусі. Мій, виходить, двоюрідний брат, його звуть Сергієм, і він російський військовослужбовець. Він на початку повномасштабної війни написав мамі повідомлення, щоб не виходили з будинків, все буде добре…Я попросив маму, щоб вона послала його на**й. Я вважаю, що у мене більше там немає родичів", - поділився співак.

Артист також додав, що все ж з одним росіянином він підримує зв'язок.

Його ім’я Коля не розкрив, лише зазначив, що той зараз не проживає у РФ і вже отримав громадянство іншої країни.

Періодично він також допомагає українцям.