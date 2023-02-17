Коля Сєрга помолився за Україну: дуже гарне відео

Він створений у жанрі фентезі на основі архетипів українського фольклору, де жіночі образи уособлюють сучасну Україну, а чоловічі - її безстрашних воїнів.

Коля Сєрга (фото: instagram.com/thekolya)

Під час його створення автори пішли на творчий експеримент й додали у роботі елементи кіберпанку та українського поетичного кіно.

Сюжет кліпу відтворює метафору великої концентрації Любові задля пробудження Віри у Духа-захисника. Ця робота в естетичному плані та на підсвідомому рівні має на меті вселити у глядача Надію, що краса української душі в котрий раз освітить темряву тяжких часів.

"Ця пісня необхідна саме зараз. Це молитва. А головна мета молитви - побудувати шлях надії до джерела внутрішніх сил у миті темряви і незрозумілості", - говорить артист.

Текст "Молитви":

Все ж нема мене без мене

В долі цій чи безіменній.

Я стою на межі зриву геть нагий,

Дивлюся в прірву.

Як туди б мені не впасти? Не втікти?

Певно в цьому суть мети.

Тіло - посуд для душі, крихкий,

Як не розточити у дорозі, донести де дальні межі,

Де душа вже незалежна,

Тіло залишити й перейти.

Сміливим, Боже, мій дух тримай ти,

Щоб бій стояти, страчати злидні,

Зими дні й літні,

Вогонь і воду,

Вітрів негоду.

Відповідати і бути гідним.

Життя - ріка, а сміливість - пліт в ній.

Тим хто в горі дивитись в очі,

Здійматись вище, попри "не хочу",

У розпал зайвості й марноти

Лишатись людяним у натовпі.

Танцюй зі мною

Навіть, коли змовкне музика.

Плекай мій сон, хоч ніч без дна.

Я вигребу, випливу, вилізу, винесу

Всі труднощі,

Такою і є ціна.

Дай ясність Боже

Де неправий я, чи грубий може.

Яви де пристрасть виводить з ладу

І де в турботі ховаю владу.

А мої мрії - отрути зрада.

О, дай причалу в момент печалі

Як топить відчай,

Коли розталий, немов та свічка,

Я здичавілий та неприкаяний,

Від труб фіналу йду до початку,

Щоб віднайти, що втратив я

Фундаментальне.

Наче покинув свою я гавань,

Та не в пригоди, а на вигнання,

В запалі, наспіхом, без вагання,

Палив мости, щоб не повертатись.

Тепер нема чим пришвартуватись.

Танцюй зі мною

Навіть, коли змовкне музика.

Плекай мій сон, хоч ніч без дна.

Я вигребу, випливу, вилізу, винесу

Всі труднощі

Такою і є ціна.

Дай Боже сили піти красиво.

Ходою твердою йти достойно,

Та без пихи, хоч і в міру гордим,

Коли зотлів мій натхненний шлях

І над обривом стою беззбройно.

Дай, Боже, сили на решту долі,

Триматись гідно, не бути кволим,

Немов конспектом лишити слід

Для тих хто поруч, чи йде у слід.

Коли від глузду нема поради,

Дай, Боже, сили триматись правди.

Коли стежина моя барвиста,

Непередбачувана, терниста.

Коли потрапив у хащі страху,

Як оточили тенета жаху,

Як проти правил стежина в’ється,

З оточень осуд лиш тільки ллється,

Коли тону в соціальній фальші,

І мій у помилках шлях цей справжній…

Дай, Боже, духу іти ним дальше.

До речі. Ймовірно, ідея пісні народилася у Колі восени, коли він супроводжував у зоні бойових дій зірку Голлівуду Шона Пенна.

Саме тоді оскароносний актор подарував 33-річному музиканту свою заламіновану молитву.

Крім того, Пенн прочитав текст молитви на диктофон. Тоді у Колі навіть виникла ідея зробити спільний трек з зіркою "Таємничої річки", який дуже підтримує Україну у боротьбі проти російського агресора.

Але, на жаль, Пенна ми у свіжій композиції українського артиста не чуємо. Можливо, все ще попереду і нам варто чекати найближчим часом на ще одну таку ж зворушливу і надихаючу пісню.

Коля Сєрга і Шон Пенн (фото: instagram.com/thekolya)