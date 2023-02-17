Коля Сєрга помолився за Україну: дуже гарне відео
Співак, військовослужбовець, засновник "Культурного десанту" Коля Сєрга презентував зворушливу пісню "Молитва" та дуже гарне відео на неї.
Нова робота екс-ведучого програми "Орел і Решка" - це навіть не кліп, а справжній міні-фільм.
Він створений у жанрі фентезі на основі архетипів українського фольклору, де жіночі образи уособлюють сучасну Україну, а чоловічі - її безстрашних воїнів.
Коля Сєрга (фото: instagram.com/thekolya)
Під час його створення автори пішли на творчий експеримент й додали у роботі елементи кіберпанку та українського поетичного кіно.
Сюжет кліпу відтворює метафору великої концентрації Любові задля пробудження Віри у Духа-захисника. Ця робота в естетичному плані та на підсвідомому рівні має на меті вселити у глядача Надію, що краса української душі в котрий раз освітить темряву тяжких часів.
"Ця пісня необхідна саме зараз. Це молитва. А головна мета молитви - побудувати шлях надії до джерела внутрішніх сил у миті темряви і незрозумілості", - говорить артист.
Текст "Молитви":
Все ж нема мене без мене
В долі цій чи безіменній.
Я стою на межі зриву геть нагий,
Дивлюся в прірву.
Як туди б мені не впасти? Не втікти?
Певно в цьому суть мети.
Тіло - посуд для душі, крихкий,
Як не розточити у дорозі, донести де дальні межі,
Де душа вже незалежна,
Тіло залишити й перейти.
Сміливим, Боже, мій дух тримай ти,
Щоб бій стояти, страчати злидні,
Зими дні й літні,
Вогонь і воду,
Вітрів негоду.
Відповідати і бути гідним.
Життя - ріка, а сміливість - пліт в ній.
Тим хто в горі дивитись в очі,
Здійматись вище, попри "не хочу",
У розпал зайвості й марноти
Лишатись людяним у натовпі.
Танцюй зі мною
Навіть, коли змовкне музика.
Плекай мій сон, хоч ніч без дна.
Я вигребу, випливу, вилізу, винесу
Всі труднощі,
Такою і є ціна.
Дай ясність Боже
Де неправий я, чи грубий може.
Яви де пристрасть виводить з ладу
І де в турботі ховаю владу.
А мої мрії - отрути зрада.
О, дай причалу в момент печалі
Як топить відчай,
Коли розталий, немов та свічка,
Я здичавілий та неприкаяний,
Від труб фіналу йду до початку,
Щоб віднайти, що втратив я
Фундаментальне.
Наче покинув свою я гавань,
Та не в пригоди, а на вигнання,
В запалі, наспіхом, без вагання,
Палив мости, щоб не повертатись.
Тепер нема чим пришвартуватись.
Танцюй зі мною
Навіть, коли змовкне музика.
Плекай мій сон, хоч ніч без дна.
Я вигребу, випливу, вилізу, винесу
Всі труднощі
Такою і є ціна.
Дай Боже сили піти красиво.
Ходою твердою йти достойно,
Та без пихи, хоч і в міру гордим,
Коли зотлів мій натхненний шлях
І над обривом стою беззбройно.
Дай, Боже, сили на решту долі,
Триматись гідно, не бути кволим,
Немов конспектом лишити слід
Для тих хто поруч, чи йде у слід.
Коли від глузду нема поради,
Дай, Боже, сили триматись правди.
Коли стежина моя барвиста,
Непередбачувана, терниста.
Коли потрапив у хащі страху,
Як оточили тенета жаху,
Як проти правил стежина в’ється,
З оточень осуд лиш тільки ллється,
Коли тону в соціальній фальші,
І мій у помилках шлях цей справжній…
Дай, Боже, духу іти ним дальше.
До речі. Ймовірно, ідея пісні народилася у Колі восени, коли він супроводжував у зоні бойових дій зірку Голлівуду Шона Пенна.
Саме тоді оскароносний актор подарував 33-річному музиканту свою заламіновану молитву.
Крім того, Пенн прочитав текст молитви на диктофон. Тоді у Колі навіть виникла ідея зробити спільний трек з зіркою "Таємничої річки", який дуже підтримує Україну у боротьбі проти російського агресора.
Але, на жаль, Пенна ми у свіжій композиції українського артиста не чуємо. Можливо, все ще попереду і нам варто чекати найближчим часом на ще одну таку ж зворушливу і надихаючу пісню.
Коля Сєрга і Шон Пенн (фото: instagram.com/thekolya)
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