"Коли твоя земля в війні": Винник до сліз зворушив новим відео

Популярний український співак Віктор Винник і його гурт МЕРІ презентували відео на пісню "Коли твоя земля в війні".

Ці кадри і слова композиції зворушують до сліз, але разом з тим надихають битися за нашу свободу.

За словами Винника, він написав цю пісню досить нещодавно, і сама назва промовисто свідчить про її зміст.

Простими словами автор описав наше сьогодення, наші надії й сподівання і непохитну віру у Перемогу.

Віктор Винник у кліпі "Коли твоя земля в війні"

До слова, режисером пісні, що увійде до нового альбому Винника і МЕРІ, який побачить світ вже цієї весни, став сам Віктор.

За задумом відео має передавати почуття, які ми переживали протягом року - тривогу, сум.

Але у фіналі головному героєві трапляється давня могила воїнів УПА - як нагадування та символ того, що наша війна є продовженням їхньої боротьби.

"І ми не маємо права зрадити пам’ять Героїв, полеглих за нашу Свободу", - впевнений артист.