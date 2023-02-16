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"Коли твоя земля в війні": Винник до сліз зворушив новим відео

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Четвер 16 лютого 2023 17:13
"Коли твоя земля в війні": Винник до сліз зворушив новим відео Віктор Винник показав відео "Коли твоя земля в війні"
Автор: Styler

Популярний український співак Віктор Винник і його гурт МЕРІ презентували відео на пісню "Коли твоя земля в війні".

Ці кадри і слова композиції зворушують до сліз, але разом з тим надихають битися за нашу свободу.

За словами Винника, він написав цю пісню досить нещодавно, і сама назва промовисто свідчить про її зміст.

Простими словами автор описав наше сьогодення, наші надії й сподівання і непохитну віру у Перемогу.

&quot;Коли твоя земля в війні&quot;: Винник до сліз зворушив новим відео

Віктор Винник у кліпі "Коли твоя земля в війні"

До слова, режисером пісні, що увійде до нового альбому Винника і МЕРІ, який побачить світ вже цієї весни, став сам Віктор.

За задумом відео має передавати почуття, які ми переживали протягом року - тривогу, сум.

Але у фіналі головному героєві трапляється давня могила воїнів УПА - як нагадування та символ того, що наша війна є продовженням їхньої боротьби.

"І ми не маємо права зрадити пам’ять Героїв, полеглих за нашу Свободу", - впевнений артист.

Нагадаємо, днями культовий гурт Pet Shop Boys у новому кліпі порівняв Путіна зі Сталіним і звернувся до росіян.

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