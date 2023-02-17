Коля Серга помолился за Украину: очень красивое видео

Он создан в жанре фэнтези на основе архетипов украинского фольклора, где женские образы олицетворяют современную Украину, а мужские - ее бесстрашных воинов.

Коля Серга (фото: instagram.com/thekolya)

Во время его создания авторы пошли на творческий эксперимент и добавили в работе элементы киберпанка и украинского поэтического кино.

Сюжет клипа воспроизводит метафору большой концентрации Любви для пробуждения Веры у Духа-защитника. Эта работа в эстетическом плане и подсознательном должна внушить зрителю Надежду, что красота украинской души в который раз осветит тьму тяжелых времен.

"Эта песня необходима именно сейчас. Это молитва. А главная цель молитвы - построить путь надежды к источнику внутренних сил во времена тьмы и непонятностей", - говорит артист.

Текст "Молитвы":

Все ж нема мене без мене

В долі цій чи безіменній.

Я стою на межі зриву геть нагий,

Дивлюся в прірву.

Як туди б мені не впасти? Не втікти?

Певно в цьому суть мети.

Тіло - посуд для душі, крихкий,

Як не розточити у дорозі, донести де дальні межі,

Де душа вже незалежна,

Тіло залишити й перейти.

Сміливим, Боже, мій дух тримай ти,

Щоб бій стояти, страчати злидні,

Зими дні й літні,

Вогонь і воду,

Вітрів негоду.

Відповідати і бути гідним.

Життя - ріка, а сміливість - пліт в ній.

Тим хто в горі дивитись в очі,

Здійматись вище, попри "не хочу",

У розпал зайвості й марноти

Лишатись людяним у натовпі.

Танцюй зі мною

Навіть, коли змовкне музика.

Плекай мій сон, хоч ніч без дна.

Я вигребу, випливу, вилізу, винесу

Всі труднощі,

Такою і є ціна.

Дай ясність Боже

Де неправий я, чи грубий може.

Яви де пристрасть виводить з ладу

І де в турботі ховаю владу.

А мої мрії - отрути зрада.

О, дай причалу в момент печалі

Як топить відчай,

Коли розталий, немов та свічка,

Я здичавілий та неприкаяний,

Від труб фіналу йду до початку,

Щоб віднайти, що втратив я

Фундаментальне.

Наче покинув свою я гавань,

Та не в пригоди, а на вигнання,

В запалі, наспіхом, без вагання,

Палив мости, щоб не повертатись.

Тепер нема чим пришвартуватись.

Танцюй зі мною

Навіть, коли змовкне музика.

Плекай мій сон, хоч ніч без дна.

Я вигребу, випливу, вилізу, винесу

Всі труднощі

Такою і є ціна.

Дай Боже сили піти красиво.

Ходою твердою йти достойно,

Та без пихи, хоч і в міру гордим,

Коли зотлів мій натхненний шлях

І над обривом стою беззбройно.

Дай, Боже, сили на решту долі,

Триматись гідно, не бути кволим,

Немов конспектом лишити слід

Для тих хто поруч, чи йде у слід.

Коли від глузду нема поради,

Дай, Боже, сили триматись правди.

Коли стежина моя барвиста,

Непередбачувана, терниста.

Коли потрапив у хащі страху,

Як оточили тенета жаху,

Як проти правил стежина в’ється,

З оточень осуд лиш тільки ллється,

Коли тону в соціальній фальші,

І мій у помилках шлях цей справжній…

Дай, Боже, духу іти ним дальше.

Кстати. Вероятно, идея песни родилась в Коли осенью, когда он сопровождал в зоне боевых действий звезду Голливуда Шона Пенна.

В это время оскароносный актер подарил 33-летнему музыканту свою заламинированную молитву.

Кроме того, Пенн прочел текст молитвы на диктофон. Тогда у Коли даже возникла идея сделать общий трек со звездой "Таинственной реки", который очень поддерживает Украину в борьбе против российского агрессора.

Но, к сожалению, Пенна мы в свежей композиции украинского артиста не слышим. Возможно, все еще впереди и нам стоит ждать в ближайшее время еще одну такую же трогательную и вдохновляющую песню.

Коля Серга и Шон Пенн (фото: instagram.com/thekolya)