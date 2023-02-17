Коля Серга помолился за Украину: очень красивое видео
Певец, военнослужащий, основатель "Культурного десанта" Коля Серга презентовал трогательную песню "Молитва" и очень красивое видео на нее.
Новая работа экс-ведущего программы "Орел и Решка" - это даже не клип, а настоящий мини-фильм.
Он создан в жанре фэнтези на основе архетипов украинского фольклора, где женские образы олицетворяют современную Украину, а мужские - ее бесстрашных воинов.
Коля Серга (фото: instagram.com/thekolya)
Во время его создания авторы пошли на творческий эксперимент и добавили в работе элементы киберпанка и украинского поэтического кино.
Сюжет клипа воспроизводит метафору большой концентрации Любви для пробуждения Веры у Духа-защитника. Эта работа в эстетическом плане и подсознательном должна внушить зрителю Надежду, что красота украинской души в который раз осветит тьму тяжелых времен.
"Эта песня необходима именно сейчас. Это молитва. А главная цель молитвы - построить путь надежды к источнику внутренних сил во времена тьмы и непонятностей", - говорит артист.
Текст "Молитвы":
Все ж нема мене без мене
В долі цій чи безіменній.
Я стою на межі зриву геть нагий,
Дивлюся в прірву.
Як туди б мені не впасти? Не втікти?
Певно в цьому суть мети.
Тіло - посуд для душі, крихкий,
Як не розточити у дорозі, донести де дальні межі,
Де душа вже незалежна,
Тіло залишити й перейти.
Сміливим, Боже, мій дух тримай ти,
Щоб бій стояти, страчати злидні,
Зими дні й літні,
Вогонь і воду,
Вітрів негоду.
Відповідати і бути гідним.
Життя - ріка, а сміливість - пліт в ній.
Тим хто в горі дивитись в очі,
Здійматись вище, попри "не хочу",
У розпал зайвості й марноти
Лишатись людяним у натовпі.
Танцюй зі мною
Навіть, коли змовкне музика.
Плекай мій сон, хоч ніч без дна.
Я вигребу, випливу, вилізу, винесу
Всі труднощі,
Такою і є ціна.
Дай ясність Боже
Де неправий я, чи грубий може.
Яви де пристрасть виводить з ладу
І де в турботі ховаю владу.
А мої мрії - отрути зрада.
О, дай причалу в момент печалі
Як топить відчай,
Коли розталий, немов та свічка,
Я здичавілий та неприкаяний,
Від труб фіналу йду до початку,
Щоб віднайти, що втратив я
Фундаментальне.
Наче покинув свою я гавань,
Та не в пригоди, а на вигнання,
В запалі, наспіхом, без вагання,
Палив мости, щоб не повертатись.
Тепер нема чим пришвартуватись.
Танцюй зі мною
Навіть, коли змовкне музика.
Плекай мій сон, хоч ніч без дна.
Я вигребу, випливу, вилізу, винесу
Всі труднощі
Такою і є ціна.
Дай Боже сили піти красиво.
Ходою твердою йти достойно,
Та без пихи, хоч і в міру гордим,
Коли зотлів мій натхненний шлях
І над обривом стою беззбройно.
Дай, Боже, сили на решту долі,
Триматись гідно, не бути кволим,
Немов конспектом лишити слід
Для тих хто поруч, чи йде у слід.
Коли від глузду нема поради,
Дай, Боже, сили триматись правди.
Коли стежина моя барвиста,
Непередбачувана, терниста.
Коли потрапив у хащі страху,
Як оточили тенета жаху,
Як проти правил стежина в’ється,
З оточень осуд лиш тільки ллється,
Коли тону в соціальній фальші,
І мій у помилках шлях цей справжній…
Дай, Боже, духу іти ним дальше.
Кстати. Вероятно, идея песни родилась в Коли осенью, когда он сопровождал в зоне боевых действий звезду Голливуда Шона Пенна.
В это время оскароносный актер подарил 33-летнему музыканту свою заламинированную молитву.
Кроме того, Пенн прочел текст молитвы на диктофон. Тогда у Коли даже возникла идея сделать общий трек со звездой "Таинственной реки", который очень поддерживает Украину в борьбе против российского агрессора.
Но, к сожалению, Пенна мы в свежей композиции украинского артиста не слышим. Возможно, все еще впереди и нам стоит ждать в ближайшее время еще одну такую же трогательную и вдохновляющую песню.
Коля Серга и Шон Пенн (фото: instagram.com/thekolya)
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