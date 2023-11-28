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Коля Серга дал советы, как гражданским правильно коммуницировать с военными

Вторник 28 ноября 2023 09:40
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Коля Серга дал советы, как гражданским правильно коммуницировать с военными Коля Серга (фото: instagram.com/thekolya)
Автор: Иванна Пашкевич

Известный телеведущий и певец Коля Серга, который после 24 февраля 2022 года с оружием в руках пошел защищать Украину от российских оккупантов, дал советы гражданским, как правильно общаться с военными. По словам артиста, главным мотивом общения всегда должна быть благодарность.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью защитника для YouTube-каналу "Розмова".

Коля Серга дал советы гражданским

Так, исполнитель говорит, что с теми, кто обороняет нашу землю, можно говорить обо всем, что угодно.

Однако нужно не забывать постоянно благодарить их за то, что они делают для своей страны.

Коля Серга дал советы, как гражданским правильно коммуницировать с военными

Коля Серга (фото: скриншот с видео)

"Можно говорить обо всем, что угодно, главное всегда помнить, что главным мотивом общения должна быть благодарность. Благодарность военным за то, что они сделали, делают и будут делать", - отметил Серга.

Тогда, считает он, каждый диалог, даже если он будет проходить через конфликтные зоны, приведет к большему пониманию друг друга.

Коля Серга дал советы, как гражданским правильно коммуницировать с военными

Коля Серга (фото: instagram.com/thekolya)

"Ведь сейчас самая большая проблема - это непонимание, и агрессия (у военного. - Прим ред) возникает тогда, когда не понимают", - говорит певец.

Артист также добавил, что не нужно бояться разговаривать с защитниками, а также уметь выслушать.

"По-честному нужно говорить им: "Я не знаю, какие слова подобрать, но я очень хочу отблагодарить вас и помочь в этот момент", - сказал исполнитель.

Отметим, что юморист, ведущий и певец Коля Серга вступил в ряды ВСУ в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, а вскоре, встретившись лицом к лицу с фронтовой жизнью, стал одним из инициаторов создания так называемого "Культурного десанта" - проекта, что занимается поддержкой психического здоровья наших военных.

Недавно Коля Серга ответил, что думает об артистах, которые боятся ехать на фронт с выступлениями.

Также мы рассказывали, что экс-муж известной телеведущей демобилизовался с фронта.

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