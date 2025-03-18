"Кольорові прогулянки" знижують стрес в організмі та покращують настрій: деталі методу

Деталі методу

Терапевт Саба Харуні Лурі розповіла, що "кольорові прогулянки" сприяють уважності та можуть служити технікою уникнення стресу. Вони допомагають розслабитися, коли ви відчуваєте тривогу або пригнічення.

Зокрема, варто вибрати колір перед тим, як вийти з дому, а потім зосереджуєтеся на цьому одному кольорі всю прогулянку.

Наприклад, ви вибрали жовтий. Отже, ви можете шукати кульбабу, шкільний автобус чи жовте світло світлофора.

По суті, кольорові прогулянки - це простий спосіб практикувати уважність, що дозволяє почуватися розслабленими, зосередженими та навіть грайливими. Стрес активує реакцію на боротьбу, втечу або завмирання. Уважність допомагає протидіяти цьому ефекту, залучаючи парасимпатичну нервову систему - частину мозку, яка допомагає нам відпочивати та відновлюватися.

Як "кольорові прогулянки" відрізняються від звичайних

Ходьба має численні переваги для здоров’я та благополуччя. Дослідження показують, що лише 30 хвилин фізичних вправ можуть допомогти знизити ризик серцево-судинних проблем і покращити сон. Ходьба також стимулює виділення ендорфінів, що сприяють гарному самопочуттю, які знижують стрес і підвищують настрій.

Мета "кольорової прогулянки" полягає в тому, щоб допомогти вам контролювати свої емоції.

Крім того, кольорові прогулянки поєднують у собі переваги фізичної активності, водночас дозволяючи вам зв’язатися зі світом природи. Крім того, метод дає мозку щось, на чому зосередитися, окрім домашніх справ, доручень чи сімейних обов’язків.

До того ж такий метод може бути хорошим варіантом, якщо вам важко сидіти або лежати під час медитації.

Під час прогулянки намагайтеся помічати різні звуки, запахи чи текстури, наприклад типи листя чи те, наскільки прохолодне чи тепле повітря. Експерт пропонує спробувати алфавітну прогулянку, де ви вибираєте літеру та шукаєте речі, які починаються з цієї літери.

Інші методи включає пошук ваших улюблених книг або фільмів або пошук текстів пісень про себе. Ціль полягає в тому, щоб ваш розум був зайнятий, а не зосереджувався на негативних думках.

Вас може зацікавити