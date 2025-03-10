Названо простий трюк, який за 60 секунд допоможе позбутися стресу

Стрес може з’явитися в будь-який момент, і важливо знати, як швидко з ним впоратися. Існує простий, але ефективний трюк, для якого знадобиться лише 60 секунд.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That !

Як позбутися стресу

Замість того, щоб дозволити стресу взяти контроль, можна перезавантажити свій розум лише за 60 секунд. Рішення полягає в простій дихальній техніці, яка називається "коробковим диханням". Спосіб сповільнює серцебиття, заспокоює нервову систему та покращує концентрацію.

Стрес викликає прискорене серцебиття, поверхневе дихання та розумовий туман. Коробкове дихання змінює цю реакцію всього за 60 секунд.

Переваги коробкового дихання:

Знижує рівень гормонів стресу: активує парасимпатичну нервову систему для зниження рівня кортизолу

Уповільнює серцевий ритм: допомагає стабілізувати дихання та сприяє відчуттю спокою

Підвищує ясність розуму: збільшує приплив кисню до мозку для кращої концентрації

Підсилює емоційний контроль: запобігає паніці та покращує стійкість під тиском

Допомагає в будь-який час: не потребує обладнання та вписується в будь-яку рутину

Як виконувати коробкове дихання

Щоб позбутися стресу, виконайте такі кроки:

Знайдіть зручне положення - сядьте на стілець, поставивши ноги на підлогу, або ляжте. Тримайте спину прямо, а плечі розслабте

Вдихніть протягом 4 секунд - глибоко вдихніть через ніс. Наповніть свої легені повністю

Затримайтеся на 4 секунди - утримуйте повітря в легенях. Залишайтеся розслабленими, затримуючи дихання

Видихніть протягом 4 секунд - повільно видихніть через рот, повністю спорожніть легені

Затримайтеся на 4 секунди - залишайтеся в цьому стані без дихання, уникайте напруги тіла

Повторіть 4-5 разів - продовжуйте цей цикл щонайменше 60 секунд. Зробіть кілька разів, якщо потрібно

Коробкове дихання впливає на організм на фізіологічному рівні. Воно стимулює блукаючий нерв, який говорить мозку розслабитися. Цей процес знижує кортизол, уповільнює частоту серцевих скорочень і знижує артеріальний тиск.

Інші способи дихання, які теж знижують стрес

Коробкове дихання - одна з найкращих технік миттєвого зняття стресу, але це не єдиний варіант. Різні методи дихання можуть допомогти розслабитися, зосередитися та підвищити загальне самопочуття.

Є й інші способи, які теж знижують стрес і організмі:

4-7-8 дихання: вдихніть чотири секунди, затримайтеся на сім і видихніть на вісім. Цей метод сповільнює частоту серцевих скорочень і сприяє глибокому розслабленню, що робить його чудовим для розслаблення перед сном

Діафрагмальне дихання: дихайте глибоко животом, а не грудьми. Ця техніка зміцнює діафрагму, покращує надходження кисню та зменшує напругу

Чергове дихання ніздрями: закрийте одну ніздрю, вдихніть через іншу, а потім змініть дихання. Цей метод врівноважує нервову систему і підвищує ясність розуму

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