"Разноцветные прогулки" снижают стресс в организме и улучшают настроение: детали метода

Детали метода

Терапевт Саба Харуни Лури рассказала, что "разноцветные прогулки" способствуют внимательности и могут служить техникой избегания стресса. Они помогают расслабиться, когда вы чувствуете тревогу или угнетение.

В частности, стоит выбрать цвет перед тем, как выйти из дома, а затем сосредотачиваетесь на этом одном цвете всю прогулку.

Например, вы выбрали желтый. Итак, вы можете искать одуванчик, школьный автобус или желтый свет светофора.

По сути, цветные прогулки - это простой способ практиковать внимательность, что позволяет чувствовать себя расслабленными, сосредоточенными и даже игривыми. Стресс активирует реакцию на борьбу, бегство или замирание. Внимательность помогает противодействовать этому эффекту, привлекая парасимпатическую нервную систему - часть мозга, которая помогает нам отдыхать и восстанавливаться.

Как "цветные прогулки" отличаются от обычных

Ходьба имеет многочисленные преимущества для здоровья и благополучия. Исследования показывают, что всего 30 минут физических упражнений могут помочь снизить риск сердечно-сосудистых проблем и улучшить сон. Ходьба также стимулирует выделение эндорфинов, способствующих хорошему самочувствию, которые снижают стресс и повышают настроение.

Цель "разноцветной прогулки" состоит в том, чтобы помочь вам контролировать свои эмоции.

Кроме того, цветные прогулки сочетают в себе преимущества физической активности, в то же время позволяя вам связаться с миром природы. Кроме того, метод дает мозгу что-то, на чем сосредоточиться, кроме домашних дел, поручений или семейных обязанностей.

К тому же такой метод может быть хорошим вариантом, если вам трудно сидеть или лежать во время медитации.

Во время прогулки старайтесь замечать различные звуки, запахи или текстуры, например типы листьев или то, насколько прохладный или теплый воздух. Эксперт предлагает попробовать алфавитную прогулку, где вы выбираете букву и ищете вещи, которые начинаются с этой буквы.

Другие методы включают поиск ваших любимых книг или фильмов или поиск текстов песен о себе. Цель заключается в том, чтобы ваш ум был занят, а не сосредотачивался на негативных мыслях.

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