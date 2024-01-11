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Кольорові колготки. Стилістка показала, як носити тренд 2024 року

Як носити кольорові колготки (фото: Freepik)
Автор: Юлія Любченко

Кольорові колготки стали новим трендом 2024 року, але як їх носити, щоб це виглядало стильно, розуміє далеко не кожна жінка.

Про те, як носити кольорові колготки, розповідає РБК-Україна (проект Styler) за допомогою ексклюзивного матеріалу від стилістки Альони Прилепи.

Як носити кольорові колготки

Кольорові колготки - один із трендів цього сезону. Якщо хочете обережно безпечно спробувати додати  у комплект кольорові колготки то спочатку рекомендую починати з темних варіантів, таких як бордо, синій, сірий, коричневий - мега універсальні варіанти. ⠀

Усі рекомендації стилістка показала на фото, але ось кілька лайфхаків, як додати колготки в образ: ⠀ 

  • колготок має бути багато, ніколи не знаєш, що знадобиться! 
  • в базі завжди має бути 2 нових пари бежевих та чорних безшовних колготок
  • дешеві колготки псують образ загалом
  • якщо колготки з активним принтом використовуйте їх зі спокійними речами! Одним словом не зміщуйте фокус. І вони годяться виключно для струнких ніг
  • колготки мають бути матові, без блискучого відливу⠀ 
  • тілесні колготки повинні збігатися з кольором шкіри (без ефекту засмаги)⠀ 
  • колготки повинні відповідати сезонності. Чим щільніше колготки, тим щільнішим повинен бути одяг і масивніше взуття. ⠀ 
  • для ділового стилю (дрес-код) підходять виключно тонкі матові тілесні колготки
  • колготки в сітку більше годяться для тематичних вечірок та фотосесій. Але якщо це дуже дрібна сітка, то і для повсякденних комплектів 
  • при складанні образу намагайтеся вибудовувати колірну вертикаль, щоб не "різати зростання"
  • колготки в тон взуття 
  • колготки в тон низів (спідниць, суконь)
  • колготки в тон взуття та низів (ідеальний варіант)
  • колготки з низькою контрастністю низів (спідниць, суконь) та взуття.

Інші варіанти не настільки ідеальні, але можливі при високому зрості: 

  • колготки в тон аксесуарів
  • колготки в тон верхів при компліментарних низах (протилежних на кольоровому колі Іттена).

Фотоприклади від Альони Прилепи

Як носити кольорові колготки (фото надані стилістом Альною Прилепою)

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