Кольорові колготки. Стилістка показала, як носити тренд 2024 року

Як носити кольорові колготки

Кольорові колготки - один із трендів цього сезону. Якщо хочете обережно безпечно спробувати додати у комплект кольорові колготки то спочатку рекомендую починати з темних варіантів, таких як бордо, синій, сірий, коричневий - мега універсальні варіанти. ⠀

Усі рекомендації стилістка показала на фото, але ось кілька лайфхаків, як додати колготки в образ: ⠀

колготок має бути багато, ніколи не знаєш, що знадобиться!

в базі завжди має бути 2 нових пари бежевих та чорних безшовних колготок

дешеві колготки псують образ загалом

якщо колготки з активним принтом використовуйте їх зі спокійними речами! Одним словом не зміщуйте фокус. І вони годяться виключно для струнких ніг

колготки мають бути матові, без блискучого відливу⠀

тілесні колготки повинні збігатися з кольором шкіри (без ефекту засмаги)⠀

колготки повинні відповідати сезонності. Чим щільніше колготки, тим щільнішим повинен бути одяг і масивніше взуття. ⠀

для ділового стилю (дрес-код) підходять виключно тонкі матові тілесні колготки

колготки в сітку більше годяться для тематичних вечірок та фотосесій. Але якщо це дуже дрібна сітка, то і для повсякденних комплектів

при складанні образу намагайтеся вибудовувати колірну вертикаль, щоб не "різати зростання"

колготки в тон взуття

колготки в тон низів (спідниць, суконь)

колготки в тон взуття та низів (ідеальний варіант)

колготки з низькою контрастністю низів (спідниць, суконь) та взуття.

Інші варіанти не настільки ідеальні, але можливі при високому зрості:

колготки в тон аксесуарів

колготки в тон верхів при компліментарних низах (протилежних на кольоровому колі Іттена).

Фотоприклади від Альони Прилепи

Як носити кольорові колготки (фото надані стилістом Альною Прилепою)