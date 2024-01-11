Цветные колготки. Стилистка показала, как носить тренд 2024 года

Цветные колготки стали новым трендом 2024 года, но как их носить, чтобы это выглядело стильно, понимает далеко не каждая женщина.
О том, как носить цветные колготки, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) с помощью эксклюзивного материала от стилистки Алены Прилепы.
Как носить цветные колготки
Цветные колготки - один из трендов этого сезона. Если хотите осторожно безопасно попробовать добавить в комплект цветные колготки, то сначала рекомендую начинать с темных вариантов, таких как бордо, синий, серый, коричневый - мега универсальные варианты. ⠀
Все рекомендации стилистка показала на фото, но несколько лайфхаков, как добавить колготки в образ: ⠀
колготок должно быть много, никогда не знаешь, что пригодится!
в базе всегда должно быть 2 новых пары бежевых и черных бесшовных колготок
дешевые колготки портят образ в целом
если колготки с активным принтом используйте их со спокойными вещами! Одним словом не смещайте фокус. И они годятся только для стройных ног
колготки должны быть матовые без блестящего отлива. ⠀
телесные колготки должны совпадать с цветом кожи (без эффекта загара)
колготки должны соответствовать сезонности. Чем плотнее колготки, тем плотнее должна быть одежда и массивнее обувь⠀
для делового стиля (дресс-код) подходят исключительно тонкие матовые телесные колготки
колготки в сетку больше годятся для тематических вечеринок и фотосессий. Но если это очень мелкая сетка, то и для повседневных комплектов
при составлении образа старайтесь выстраивать цветовую вертикаль, чтобы не "резать рост"
колготки в тон обуви
колготки в тон низов (юбок, платьев)
колготки в тон обуви и низов (идеальный вариант)
колготки с низкой контрастностью низов (юбок, платьев) и обуви.
Другие варианты не столь идеальны, но возможны при высоком росте:
колготки в тон аксессуаров
колготки в тон верхов при комплиментарных низах (противоположных на цветном круге Иттена).
Фотопримеры от Алены Прилепы
Как носить цветные колготки (фото предоставлены стилистом Альной Прилепой)