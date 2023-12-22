Кольори волосся, які будуть у тренді у 2024 році

Тенденції кольору волосся у 2024 році - це тиха розкіш. Волосся має виглядати живим, натуральним, а ось екстремальні відтінки відійдуть у минуле. У моді будуть переважно світлі відтінки та руді.

Які саме кольори волосся будуть найпопулярнішими у 2024 році, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Real Simple.

Кремова блондинка

Кремовий блонд - це тепліша, більш золотиста варіація блонду з тонким відтінком прохолодного, крижаного блонду, що створює багатовимірний образ.

"Цей колір найкраще поєднується з базовим кольором від темно-русого до дуже світлого попелясто-коричневого", - наголошує колорист Шерон Доррам.

Кремова блондинка (фото: pinterest.com)

Дорога брюнетка

Яскраві відтінки брюнетки, що надають розкішну та дорогу енергію, зберігатимуться у 2024 році.

"Цей сяючий, глянсовий образ дійсно доповнює те, що ми бачимо на подіумах цього року. З усіма цими світлими пастельними тонами в одязі сміливіший і насиченіший колір волосся служить ідеальним контрастом", - каже перукар Марія МакКул.

Дорога брюнетка (фото: pinterest.com)

Каштановий

Каштановий колір волосся - ще одна важлива тенденція, що розвивається у 2024 році та відмінний спосіб оживити традиційніший відтінок брюнетки.

"Цей колір, що є різновидом дорогого брюнета, додає більш насичені та глибокі золотисті тони вашої традиційної брюнетки", - додає власниця салону краси Дженніфер Кораб.

Каштановий (фото: pinterest.com)

Ковбойська мідь

Ковбойська мідна тенденція стала популярною наприкінці 2023 року і з того часу її популярність лише зростає. Це гарний відтінок, що поєднує в собі справжню мідь та каштановий.

Ковбойська мідь (фото: pinterest.com)

Бронд

Кольори волосся 2024 року повністю втілюють у собі органічну, живу естетику. Скромний бронд, що поєднує блондинку та брюнетку, є чудовим прикладом цього.

"Цей чистий, природний вигляд зараз дуже популярний. У нього дуже тонкий відтінок, без різких ліній і навіть розтікання волоссям. Схоже на твій натуральний колір", - каже МакКул.

Бронд (фото: pinterest.com)

Червоний імбир

Ковбойський мідний має популярність, але у 2024 році ще один відтінок буде у тренді - тепліший варіант рудого кольору волосся. Його називають Червоний Імбир.

"Це розкішний насичений теплий оранжево-червоний з рудим відтінком. І, якщо все зробити правильно, він просто вражаючий. Ви почнете з підлоги перманентного полоскання базового кольору від міді до червонувато-коричневого, потім вплетете кілька відблисків навколо маківки й навіть намалюєте кілька глибших червоних чи світло-коричневих ділянок, щоб надати об'єму”, - каже Доррам.

Червоний імбир (фото: pinterest.com)