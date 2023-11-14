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Колонізація Марсу стала реальнішою. Вчені знайшли спосіб, як "добувати" кисень на Червоній планеті

Вчені придумали, як синтезувати кисень на Марсі (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Вчені знайшли спосіб, як "добувати" кисень на Марсі. Робот-хімік зі штучним інтелектом синтезував сполуки із метеорита з Марсу, які можна використовувати для отримання кисню з води.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Space.

Що відомо про відкриття

Майбутні місії, які відправлятимуться на Марс, потребуватимуть кисню. Він потрібен не лише для дихання астронавтів, але й для використання його, як ракетного палива.

Одним із ключових способів зробити такі місії економічно менш затратними є використання ресурсів Червоної планети. Це було б набагато легше, ніж доставляти із Землі кисень та матеріали, що виробляють його.

За словами науковців ця розробка є перспективною, бо на Марсі є значні запаси замерзлого водяного льоду. А оскільки вода складається з водню та кисню, вчені шукали способи зібрати останній елемент із цих марсіанських запасів. Зокрема, сполуки, відомі як каталізатори, здатні стимулювати хімічні реакції, які "розщеплюють" молекули води з утворенням кисню та водню.

Як проводили дослідження

У новому дослідженні науковці зосередилися на п’яти різних категоріях марсіанських метеоритів. Хімік-робот зі штучним інтелектом у цій марсіанській руді підрахував понад 3,7 млн молекул, які він може створити з шести різних металевих елементів у породах - заліза, нікелю, марганцю, магнію, алюмінію та кальцію.

Протягом шести тижнів, без будь-якого втручання людини, хімік зі штучним інтелектом відібрав, синтезував і випробував 243 із цих різних молекул. Найкращий каталізатор, знайдений роботом, міг розщеплювати воду при температурі мінус 34,6 градуса за Фаренгейтом (мінус 37 градусів за Цельсієм). Така температура і на Марсі.

 

Дослідники підрахували, що людині знадобилося б близько 2000 років, щоб знайти "найкращий" каталізатор за допомогою звичайних методів проб і помилок. Разом із тим, хоча ці висновки свідчать про те, що штучний інтелект може бути дуже корисним у науці, він одночасно потребує керівництва людей. Робот-хімік ШІ розумний, лише якщо людина навчить його щось робити.

Тепер вчені прагнуть з’ясувати, чи зможе їхній хімік зі штучним інтелектом працювати в марсіанських умовах, де склад атмосфери, щільність повітря, вологість, гравітація сильно відрізняються від земних.

Раніше ми писали про те, що астрономи виявили систему із семи планет, дві з яких схожі на Землю.

Читайте також про те, що станеться із Землею, якщо раптово зникне Місяць.

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Марсвчені