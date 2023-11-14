Колонізація Марсу стала реальнішою. Вчені знайшли спосіб, як "добувати" кисень на Червоній планеті

Що відомо про відкриття

Майбутні місії, які відправлятимуться на Марс, потребуватимуть кисню. Він потрібен не лише для дихання астронавтів, але й для використання його, як ракетного палива.

Одним із ключових способів зробити такі місії економічно менш затратними є використання ресурсів Червоної планети. Це було б набагато легше, ніж доставляти із Землі кисень та матеріали, що виробляють його.

За словами науковців ця розробка є перспективною, бо на Марсі є значні запаси замерзлого водяного льоду. А оскільки вода складається з водню та кисню, вчені шукали способи зібрати останній елемент із цих марсіанських запасів. Зокрема, сполуки, відомі як каталізатори, здатні стимулювати хімічні реакції, які "розщеплюють" молекули води з утворенням кисню та водню.

Як проводили дослідження

У новому дослідженні науковці зосередилися на п’яти різних категоріях марсіанських метеоритів. Хімік-робот зі штучним інтелектом у цій марсіанській руді підрахував понад 3,7 млн молекул, які він може створити з шести різних металевих елементів у породах - заліза, нікелю, марганцю, магнію, алюмінію та кальцію.

Протягом шести тижнів, без будь-якого втручання людини, хімік зі штучним інтелектом відібрав, синтезував і випробував 243 із цих різних молекул. Найкращий каталізатор, знайдений роботом, міг розщеплювати воду при температурі мінус 34,6 градуса за Фаренгейтом (мінус 37 градусів за Цельсієм). Така температура і на Марсі.

Дослідники підрахували, що людині знадобилося б близько 2000 років, щоб знайти "найкращий" каталізатор за допомогою звичайних методів проб і помилок. Разом із тим, хоча ці висновки свідчать про те, що штучний інтелект може бути дуже корисним у науці, він одночасно потребує керівництва людей. Робот-хімік ШІ розумний, лише якщо людина навчить його щось робити.

Тепер вчені прагнуть з’ясувати, чи зможе їхній хімік зі штучним інтелектом працювати в марсіанських умовах, де склад атмосфери, щільність повітря, вологість, гравітація сильно відрізняються від земних.