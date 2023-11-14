Колонизация Марса стала более реальной. Ученые нашли способ, как "добывать" кислород на Красной планете

Что известно об открытии

Будущие миссии, которые отправляться на Марс, будут нуждаться в кислороде. Он нужен не только для дыхания астронавтов, но и для использования его в качестве ракетного топлива.

Одним из ключевых способов сделать такие миссии экономически менее затратными является использование ресурсов Красной планеты. Это было бы гораздо легче, чем доставлять из Земли кислород и производящие его материалы.

По словам ученых, новая разработка перспективна, потому что на Марсе есть значительные запасы замерзшего водяного льда. А поскольку вода состоит из водорода и кислорода, ученые искали способы собрать последний элемент этих марсианских запасов. В частности, соединения, известные как катализаторы, способны стимулировать химические реакции, которые "расщепляют" молекулы воды с образованием кислорода и водорода.

Как проводили исследования

В новом исследовании ученые сосредоточились на пяти разных категориях марсианских метеоритов. Химик-робот с искусственным интеллектом в этой марсианской руде подсчитал более 3,7 млн молекул, которые он может создать из шести различных металлических элементов в породах - железа, никеля, марганца, магния, алюминия и кальция.

В течение шести недель, без какого-либо вмешательства человека, химик с искусственным интеллектом отобрал, синтезировал и испытал 243 из этих разных молекул. Лучший катализатор, найденный роботом, мог расщеплять воду при температуре минус 34,6 градуса по Фаренгейту (минус 37 градусов по Цельсию). Такая температура и на Марсе.

Исследователи подсчитали, что человеку понадобилось бы около 2000 лет, чтобы найти "лучший" катализатор с помощью обычных методов проб и ошибок. Вместе с тем, хотя эти выводы свидетельствуют о том, что искусственный интеллект может быть очень полезен в науке, он одновременно нуждается в руководстве людей. Робот-химик ИИ умен, только если человек научит его что-то делать.

Теперь ученые стремятся выяснить, сможет ли химик с искусственным интеллектом работать в марсианских условиях, где состав атмосферы, плотность воздуха, влажность, гравитация сильно отличаются от земных.