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Коломойский впервые стал дедушкой: дочь олигарха родила двойню

STYLERПерсоны    03.06.2020 - 21:50
Коломойский впервые стал дедушкой: дочь олигарха родила двойню
Игорь Коломойский стал дедушкой (фото: apostrophe.ua)

Игорь Коломойский отпраздновал двойной праздник в семье

Игорь Коломойский стал дедушкой - 35-летняя дочь украинского олигарха Анжелика родила двойняшек.

Об этом рассказал народный депутат из группы "За майбутнє" Игорь Палица в эфире программы "HARD с Влащенко" на телеканале ZIK 3 июня.

Политик уточнил, что радостное событие в семье 57-летнего бизнесмена произошло вчера, 2-го июня.

"Вчера виделся (с Коломойским). У него родились внуки, и мы его поздравляли. Так что вчера виделся с Игорем Валерьевичем. Это двойняшки, мальчики. Двойной праздник", - сказал он.

Также Палица добавил, что празднование рождения внуков происходило в его офисе.

Видео: У Коломойского родились внуки

Напомним, что у Коломойского двое детей: дочь Анжелика и сын Григорий, который играет в баскетбольном клубе "Днепр" (принадлежит бизнесмену).

Анжелика Коломойская родилась и жила в Днепропетровске, но затем переехала в Женеву (Швейцария). В 2011 году она вышла замуж за Олега Бокоева в Израиле, но пара уже успела развестись.

Коломойский впервые стал дедушкой: дочь олигарха родила двойню

Анжелика Коломойская и Олег Бокоев (фото с facebook.com)

Ранее мы писали о том, что в сентябре Коломойский в непривычном для себя "дресс-коде" посетил баскетбольный матч за Суперкубок Украины, и поддержал своего сына Григория на паркете в Днепре.

Напомним, что недавно Forbes составил рейтинг 100 богатейших украинцев, в котором Коломойский замыкает список с оценкой состояния в 1 млрд долларов.

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Автор: Styler

Теги Новости Украины Игорь Коломойский
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