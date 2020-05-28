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Forbes составил рейтинг 100 богатейших украинцев

Новости » Экономика     28.05.2020 - 15:52
Forbes составил рейтинг 100 богатейших украинцев
Фото: Ринат Ахметов (footballua.tv)

Рейтинг возглавляет Ринат Ахметов с состоянием 2,8 млрд долларов

Совокупное состояние ста богатейших украинцев в 2020 году составляет 31,4 млрд долларов. Среди ТОП-100 есть восемь долларовых миллиардеров.

Об этом свидетельствую данные рейтинга, который украинский Forbes публикует впервые с 2016 года.

Первую строчку в рейтинге занимает олигарх Ринат Ахметов, состояние которого по сравнению с 2013 годом сократилось в шесть раз до 2,8 млрд долларов.

Второе место в списке богатейших украинцев занимает владелец группы "Интерпайп" Виктор Пинчук с состоянием в 1,4 млрд долларов. На третьем месте пятый президент Украины Петр Порошенко с 1,4 млрд долларов.

Всего в рейтинге восемь человек с состоянием не ниже 1 млрд долларов. Двое занимают одну строчку - супруги Александр и Галина Герега, совладельцы сети гипермаркетов "Эпицентр". Замыкает список миллиардеров Игорь Коломойский с оценкой состояния в 1 млрд долларов.

Порог отсечения в рейтинге - 95 млн долларов. Номер 100 в списке получил совладелец сети супермаркетов "Таврия В" Борис Музалев.

Отметим, по данным Forbes, миллиардеры, входящие в список 25 богатейших людей мира, заработали суммарно 255 миллиарда долларов за два месяца пандемии коронавируса.

Напомним, украинский олигарх Ринат Ахметов заявил, что очень хочет вернуться в родной Донецк, однако это произойдет не скоро или вообще никогда.

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Автор: Александр Белоус

Теги Новости Украины Ринат АхметоврейтингМиллиардер
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