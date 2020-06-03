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Коломойський вперше став дідусем: дочка олігарха народила двійню

STYLERПерсони    03.06.2020 - 21:50
Коломойський вперше став дідусем: дочка олігарха народила двійню
Ігор Коломойський став дідусем (фото: apostrophe.ua)

Ігор Коломойський відсвяткував подвійне свято в сім'ї

Ігор Коломойський став дідусем - 35-річна дочка українського олігарха Анжеліка народила двійнят.

Про це розповів народний депутат із групи "За майбутнє" Ігор Палиця в ефірі програми "HARD Влащенко" на телеканалі ZIK 3 червня.

Політик уточнив, що радісна подія в родині 57-річного бізнесмена сталося вчора, 2-го червня.

"Вчора бачився (з Коломойським). У нього народилися внуки, і ми його вітали. Так що вчора бачився з Ігорем Валерійовичем. Це двійнята, хлопчики. Подвійне свято", - сказав він.

Також Палиця додав, що святкування народження онуків відбувалося в його офісі.

Відео: У Коломойського народилися онуки

Нагадаємо, що у Коломойського двоє дітей: донька Анжеліка і син Григорій, який грає в баскетбольному клубі "Дніпро" (належить бізнесменові).

Анжеліка Коломойська народилася і жила в Дніпропетровську, але потім переїхала до Женеви (Швейцарія). У 2011 році вона вийшла заміж за Олега Бокоєва в Ізраїлі, але пара вже встигла розлучитися.

Коломойський вперше став дідусем: дочка олігарха народила двійню

Анжеліка Коломойська та Олег Бокоєв (фото з facebook.com)

Раніше ми писали про те, що у вересні Коломойський в незвичному для себе "дрес-код" відвідав баскетбольний матч за Суперкубок України, і підтримав свого сина Григорія на паркеті в Дніпрі.

Нагадаємо, що нещодавно Forbes склав рейтинг 100 найбагатших українців, в якому Коломойський замикає список з оцінкою статків у 1 млрд доларів.

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Автор: Styler

Теги Новини України Ігор Коломойский
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