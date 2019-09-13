Коломойский присмотрел себе должность на "1+1": все подробности

Игорь Коломойский собирается занять должность генерального продюсера медиахолдинга "1+1". Об этом предприниматель-миллиардер и бывший совладелец "ПриватБанка" заявил в пятницу, 13 сентября, передает "Новина" на своем Telegram-канале.

Коломойский, который контролирует крупнейшую на Украине медиагруппу "1+1 медиа", также объяснил свое намерение.

Фото: Игорь Коломойский (УНИАН)

По словам олигарха, любая другая кандидатура на должность генпродюсера будет вызывать "ревность" у экс-руководителя Александра Ткаченко.

"А у него к Коломойскому таких эмоций не имеет возникать", - отмечается в сообщении.

Фото: Александр Ткаченко (Виталий Носач, РБК-Украина)

Как известно, Ткаченко 20 августа 2019 года вышел из бизнеса и сложил полномочия руководителя холдинга "1+1".

Ранее в группе "1+1 медиа" заявили о продолжении политики децентрализации, заложенной в стратегии выхода в зону прибыльности 2021, которую группа утвердила в январе 2019-го. В рамках нового проекта меняется структура медиахолдинга.

Сообщалось, что вместо генерального директора стратегическое управление группой будет осуществлять Правление, состав которого утверждается акционером компании.

Коломойский решил стать генпродюсером "1+1" (Фото: скриншот с Telegram-канала "Новина")

Напомним, что недавно бизнесмен Игорь Коломойский в интервью РБК-Украина подробно рассказал о своем видении ближайшего политического будущего при президентстве Владимира Зеленского и идеологии партии "Слуга народа".

Также мы писали о том, что ранее Игорь Коломойский рассказал детали встречи с Петром Порошенко после выборов.