Коломийські книдлі з картоплі за автентичним рецептом: пальчики оближете!

Які продукти потрібні

Для приготування книдликів візьміть:

400 грамів сирої картоплі

400 грамів картоплі у мундирі

1 яйце

5 столових ложок кукурудзяного крохмалю

сіль на смак

Для засмажки вам знадобиться:

рослинна олія

1 цибулина,

1 чайна ложка солодкої паприки

250 грамів печериць

жменя сухих білих грибів

Для варіння:

окріп

сіль до свого смаку

2 столові ложки крохмалю

100 мл холодної води

Книдлі з картоплі по-коломийськи (фото: instagram.com/my_happyfood)

Покрокове приготування

Натріть сиру картоплю, відіжміть воду та додайте натерту варену картоплю і всі інші інгредієнти. Замісіть тісто та дайте йому постояти 10-20 хвилин. Далі сформуйте маленькі кульки.

Варити їх слід у підсоленій воді. Коли вода закипить, додайте до неї розведений крохмаль у воді. Це допоможе тримати кульки в купі в процесі приготування.



Для засмажки обсмажте цибулю, додайте гриби та смажте все разом до золотистості. Змішайте книдлі із засмажкою та подавати на стіл!