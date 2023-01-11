Коломыйские книдли из картофеля по аутентичному рецепту: пальчики оближете!

Украинская кухня богата и многообразна. В то же время, в ней используют простые и понятные продукты, которые часто повторяются. У нас есть много рецептов из картофеля, и книдли (также книдлики) входят в это число.
Пошаговым приготовлением аутентичного блюда из Коломыи делится известный кулинар Эдуард Насыров на своей странице в Instagram.
Для приготовления книдликов возьмите:
Для зажарки вам понадобится:
Для варки:
Книдли из картофеля по-коломыйски (фото: instagram.com/my_happyfood)
Натрите сырой картофель, отожмите воду и добавьте натертый вареный картофель и все остальные ингредиенты. Замесите тесто и дайте постоять 10-20 минут. Далее сформируйте маленькие шарики.
Варить их следует в подсоленной воде. Когда вода закипит, добавьте в нее разведенный крахмал в воде. Это поможет держать шарики в куче в процессе приготовления.
Для зажарки обжарьте лук, добавьте грибы и жарьте все до золотистости. Смешайте книдли с поджаркой и подавайте на стол!
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