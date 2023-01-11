Коломыйские книдли из картофеля по аутентичному рецепту: пальчики оближете!

Какие продукты нужны

Для приготовления книдликов возьмите:

400 граммов сырого картофеля

400 грамм картофеля в мундире

1 яйцо

5 столовых ложек кукурузного крахмала

соль по вкусу

Для зажарки вам понадобится:

растительное масло

1 луковица,

1 чайная ложка сладкой паприки

250 граммов шампиньонов

горсть сухих белых грибов

Для варки:

кипяток

соль по своему вкусу

2 столовые ложки крахмала

100 мл холодной воды

Книдли из картофеля по-коломыйски (фото: instagram.com/my_happyfood)

Пошаговое приготовление

Натрите сырой картофель, отожмите воду и добавьте натертый вареный картофель и все остальные ингредиенты. Замесите тесто и дайте постоять 10-20 минут. Далее сформируйте маленькие шарики.

Варить их следует в подсоленной воде. Когда вода закипит, добавьте в нее разведенный крахмал в воде. Это поможет держать шарики в куче в процессе приготовления.



Для зажарки обжарьте лук, добавьте грибы и жарьте все до золотистости. Смешайте книдли с поджаркой и подавайте на стол!