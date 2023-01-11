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Коломыйские книдли из картофеля по аутентичному рецепту: пальчики оближете!

Рецепт книдликов из картофеля по-коломыйски (фото: instagram.com/my_happyfood)
Автор: Юлия Гаюк

Украинская кухня богата и многообразна. В то же время, в ней используют простые и понятные продукты, которые часто повторяются. У нас есть много рецептов из картофеля, и книдли (также книдлики) входят в это число.

Пошаговым приготовлением аутентичного блюда из Коломыи делится известный кулинар Эдуард Насыров на своей странице в Instagram.

Какие продукты нужны

Для приготовления книдликов возьмите:

  • 400 граммов сырого картофеля
  • 400 грамм картофеля в мундире
  • 1 яйцо
  • 5 столовых ложек кукурузного крахмала
  • соль по вкусу

Для зажарки вам понадобится:

  • растительное масло
  • 1 луковица,
  • 1 чайная ложка сладкой паприки
  • 250 граммов шампиньонов
  • горсть сухих белых грибов

Для варки:

  • кипяток
  • соль по своему вкусу
  • 2 столовые ложки крахмала
  • 100 мл холодной воды

Книдли из картофеля по-коломыйски (фото: instagram.com/my_happyfood)

Пошаговое приготовление

Натрите сырой картофель, отожмите воду и добавьте натертый вареный картофель и все остальные ингредиенты. Замесите тесто и дайте постоять 10-20 минут. Далее сформируйте маленькие шарики.

Варить их следует в подсоленной воде. Когда вода закипит, добавьте в нее разведенный крахмал в воде. Это поможет держать шарики в куче в процессе приготовления.

Для зажарки обжарьте лук, добавьте грибы и жарьте все до золотистости. Смешайте книдли с поджаркой и подавайте на стол!

Раньше мы рассказывали, как приготовить плавленый сыр дома самостоятельно.

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