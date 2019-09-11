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Колола голкою і била: в історії зі знущанням над дитиною в Дніпрі новий поворот

STYLERЖиття    11.09.2019 - 12:02
Колола голкою і била: в історії зі знущанням над дитиною в Дніпрі новий поворот
У Дніпрі мати била дитину (колаж: РБК-Україна)

Судовий розгляд про знущання над дитиною в Дніпрі триває - але суд нарешті поставив першу точку в справі

У Дніпрі прийомна мати жорстоко знущалася над маленьким хлопчиком. Вона колола його голками, била руками і ногами. Крім того, горе-матір, яку звуть Наталія Касперська, морила дитину голодом, замикала на кілька днів в кімнаті. Вона забороняла хлопчикові плакати - через сльози діставалося ще більше.

На щастя, дитину вдалося вирвати з цього пекла завдяки небайдужій жінці, а 10 вересня стало відомо, що у справі стався новий щасливий для хлопчика поворот, пише Відкритий.

Знущання тривали роками - Владика віддали на усиновлення Наталі, коли йому було два рочки. Страшно подумати, чим би закінчилася ця страшна історія, якби в кінці 2017-го дивну пару - добре одягнену і доглянуту маму і виснаженого, в синцях і брудному одязі хлопчика - не помітила Олена Малихіна.

Колола голкою і била: в історії зі знущанням над дитиною в Дніпрі новий поворот

Мати била дитину в Дніпрі (фото: facebook.com)

З тих пір жінка, у якої є двоє своїх дітей, майже рік намагалася вирвати Владика зі злощасної сім'ї. У поліції говорили, що дитина схильна фантазувати, а в соцслужбах заявляли, що мати добре виконує свої обов'язки.

Але коли в серпні 2018 року Владик потрапив до реанімації зі страшними травмами, говорити про те, "що хлопчик просто фантазує" перестали. Олена Малихіна взяла дитину в свою сім'ю - а цього року Владик став першокласником.

Нова мама весь час боялася, що Владика можуть забрати, оскільки суд про позбавлення батьківських прав Наталії тривав з лютого цього року - жінка ігнорувала виклики. Крім того, вона подала зустрічний позов про скасування рішення про усиновлення, щоб не платити аліменти.

Колола голкою і била: в історії зі знущанням над дитиною в Дніпрі новий поворот

Мати била дитину в Дніпрі (Наталія Касперська з Владиком, фото: facebook.com)

Олена довгий час мовчала, бо не хотіла виставляти історію свого нового сина на показ. Але нещодавно зважилася розповісти, що Наталія робила з дитиною.

І ось, у вівторок, справа нарешті зрушила з мертвої точки. Наталію Касперську позбавили батьківських прав. Але кримінальне провадження проти матері-садистки досі відкрито.

Тепер Олена Малихіна зможе нарешті юридично стати для Владика мамою.

Раніше ми писали, що нова мама Владика розповіла про те, як почувається хлопчик зараз, і з якими труднощами їй довелося зіткнутися, щоб вирвати дитину з залізних лап матері-садистки. А колишня прийомна бабуся хлопчика, каже, що її дочка дитину не била, хлопчик сам регулярно завдавав собі каліцтва.

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