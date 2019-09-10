Колола иглой и била ногами: новые детали о матери-садистке из Днепра (видео)

Мать избивала ребенка в Днепре (коллаж: РБК-Украина)

Мать не признает свою вину и скрывается от суда и журналистов

Приемная мать в Днепре избивала, колола иголками, морила голодом и закрывала в комнате на долгое время маленького мальчика. Владику чудом удалось вырваться из лап матери-садистки. Об этом рассказала новая мама Владика, Елена Малыхина - она временно воспитывает мальчика, но юридически приемной матерью по-прежнему является Наталья.

Мать избивала ребенка в Днепре (коллаж: РБК-Украина)

Горе-мать уже год не могут лишить родительских прав. Она отрицает свою вину и тоже пошла в суд, говорится в сюжете ТСН.

Новая мама долго молчала, но недавно решилась опубликовать на своей социальной странице ужасные фото - на них истощенный израненный ребенок лежит в реанимации. На малыше буквально не было живого места.

Елена Малыхина рассказывает, что Наталья кормила Владика только тогда, когда "он был хорошим". Причиной избиения могло быть что угодно, к примеру, если малыш называл ее мамой.

"Била за то, что называл мамой. А она на тот момент хотела, чтобы называл Наташей. И наоборот", - рассказывает Елена.

Мать избивала ребенка в Днепре (фото: (фото: facebook.com)

Женщина случайно познакомилась с Натальей и Владиком в больнице. Она заметила, что женщина грубо с ним обращается, одежда изношена, на теле синяки.

Наталья ходила по больницам, чтобы ребенку поставили какой-либо диагноз - эпилепсию, шизофрению. Что угодно, лишь бы установить инвалидность и получать пособие.

Семья в соцсетях выглядит образцовой. У Натальи есть взрослая дочь и внучка. В 2014 году (Владику было тогда два года. - Ред.) она усыновила малыша. Они четыре года жили в частном доме в Днепре.

Соседи говорят, что догадывались - ребенка бьют и плохо с ними обращаются. Но ничего не предпринимали.

Мать избивала ребенка в Днепре (фото: (фото: facebook.com)

В августе 2018-го мать Натальи обнаружила синего от побоев мальчика и вызвала скорую. Теперь же она говорит, что ее дочь не виновна, а Владик сделал это сам…

"Его ж никто не бьет, и никогда не бил. Я сама лично видела, что он головой стукался. Я говорю: Зачем ты бьешь себя головой? Он отвечает: Я не знаю", - говорит приемная бабушка.

Где ее дочь, она не знает. На суды ходит неохотно, по-прежнему оставаясь приемной матерью Владика.

Мальчик рассказывает, что его избила мать, а Наталья все отрицает, говоря, что положила ребенка спать и уехала в Киев. А утром он вот такой вышел.

Мать избивала ребенка в Днепре (Наталья с Владиком, фото: facebook.com)

В службе по делам детей говорят, что во время проверок не нашли никаких нарушений. Когда на женщину подали в суд о лишении родительских прав, она направила встречный иск об отмене усыновления, чтобы не платить алименты.

В полиции говорят, что собрали все возможные доказательства, но они отталкивались из справки врачей, указавших, что у ребенка легкие телесные повреждения.

А Владик в этом году уже пошел в школу. Женщина верит, что после всех судов сможет наконец-то стать матерью мальчика.

Мать избивала ребенка в Днепре (видео: YouTube/ТСН)

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