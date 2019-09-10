Горе-отец избивал и растлял маленьких детей в Виннице: новые детали (видео)

Отец избивал и растлял детей в Виннице (коллаж: РБК-Украина)

Издевательства над детьми зафиксировали скрытые камеры

Подозреваемый в жестоком избиении и растлении своих маленьких детей покончил жизнь самоубийством в СИЗО Винницы. На видео с камеры, установленной в его квартире, видно, как он бьет, а потом и душит свою трехлетнюю дочь. После обыска были обнаружены порноролики с девочкой и ее пятилетним братом.

32-летнего мужчину задерживал спецназ. Ему инкриминируют издевательства над своими маленькими детьми. В полиции говорят, что отец неоднократно избивал детей, говорится в сюжете ТСН.

"Представьте себе удар наотмаш рукой по голове трехлетней девочке, после чего душил ее", - говорит Юрий Педос, руководитель ГУ Нацполиции Винничины.

Для жителей дома арест соседа стал абсолютной неожиданностью. Многие говорят о нем, как о образцовом отце, который сам воспитывал маленьких детей.

Старший мальчик был усыновлен - его мать два года назад лишили родительских прав.

Но соседи, живущие неподалеку, рассказали, что догадывались - в семье происходит неладное. Трехлетняя Злата часто появлялась с синяками на лице, а ночью было слышно ее плач.

Люди вызвали соцслужбы, а когда результата не было - обратились в полицию.

"У детей синяки. Одним соседям говорит, с качели упала, мне говорит - с кроватки упала. Кроватки у них в квартире нет", - рассказывает Татьяна, соседка семьи.

Отец избивал и растлял детей в Виннице (кадры из квартиры, видео: YouTube/ТСН)

Следователи установили в квартире скрытые камеры и ужаснулись увиденному. Мужчина помимо физического избиения, своих детей снимал в порно и рассылал видео по сети.

"Он половые органы своего сына снимал и рассылал по сети с предложением вступить с ним в половую связь", - рассказали в полиции.

Кроме того, в квартире полнейшая антисанитария. Дети спали на полу на грязном матрасе. В доме нет еды. А того отец, по словам соседей, мог на день оставить детей без присмотра.

В социальных службах этого почему-то не замечали. Говорят, когда мать лишили родительских прав, детей без вопросов отдали отцу.

Мужчине инкриминировали жестокое обращение и распространение детского порно. Подозреваемого отправили в изолятор, а утром нашли повешенным в камере-одиночке.

Злату и Давида отдадут на усыновление. Но теперь у полиции много вопросов к социальным службам и воспитателям детского сада, которые либо не увидели, либо не захотели увидеть, что в семье происходит неладное.

Отец избивал и растлял детей в Виннице (видео: YouTube/ТСН)

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