Коллекционер Воронов о Леросе: Гео просил деньги на черную кампанию против власти

Известный меценат и коллекционер Игорь Воронов рассказал о случае, когда его пытались вовлечь в нечистоплотную политику. По словам арт-инвестора, народный депутат Гео Лерос попросил "денег на грязную политику" под предлогом создания музея современного искусства.

"Да, года два назад на меня вышел один парень, который при Офисе президента был советником, имеет статус депутата - Гео Лерос такой. Мы даже с этим Гео проехали, посмотрели несколько площадок. Потом с Гео случилась странная трансформация, он начал играть в очень нечистоплотную политику, у него пошли фантазийные вещи, которые я комментировать даже не хочу. На этом все и закончилось. Из советников он ушел", - отметил коллекционер.

Воронов рассказал о последующих встречах, во время которых Лерос якобы просил деньги на дискредитацию и очернение действующей власти. Меценат подчеркнул, что готов данную информацию подтвердить в правоохранительных органах, а общение с Леросом он с того момента прекратил.

"Гео просил у меня "дать денег на политику". Я понимал, что речь идет конкретно о дискредитации и очернении власти. Причем о совершенно притянутой за уши и придуманной дискредитации", - отметил Воронов.