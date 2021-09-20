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Колекціонер Воронов про Лероса: Гео просив гроші на чорну кампанію проти влади

Автор: Ілона Свиридова

Відомий меценат і колекціонер Ігор Воронов розповів про випадок, коли його намагалися залучити до нечесної політики. За словами арт-інвестора, народний депутат Гео Лерос попросив "грошей на брудну політику" під приводом створення музею сучасного мистецтва.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю колекціонера.

"Так, років зо два тому на мене вийшов один хлопець, який при Офісі президента був радником, має статус депутата - Гео Лерос такий. Ми навіть з цим Гео проїхали, подивилися кілька майданчиків. Потім з Гео трапилася дивна трансформація, він почав грати в дуже нечесну політику, у нього пішли фантазійні речі, які я коментувати навіть не хочу. На цьому все і закінчилося. З радників він пішов", - зазначив колекціонер.

Воронов розповів про подальші зустрічі, під час яких Лерос нібито просив гроші на дискредитацію і очорнення діючої влади. Меценат підкреслив, що готовий дану інформацію підтвердити в правоохоронних органах, а спілкування з Леросом він з того моменту припинив.

"Гео просив у мене "дати грошей на політику". Я розумів, що мова йде саме про дискредитацію і очорнення влади. Причому про абсолютно притягнуту за вуха і придуману дискредитацію", - зазначив Воронов.

Як повідомлялось, народного депутата Гео Лероса виключили зі складу фракції "Слуга народу". Депутати зібрали більшість підписів.

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