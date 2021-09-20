Коллекционер Воронов о Леросе: Гео просил деньги на черную кампанию против власти
Известный меценат и коллекционер Игорь Воронов рассказал о случае, когда его пытались вовлечь в нечистоплотную политику. По словам арт-инвестора, народный депутат Гео Лерос попросил "денег на грязную политику" под предлогом создания музея современного искусства.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью коллекционера.
"Да, года два назад на меня вышел один парень, который при Офисе президента был советником, имеет статус депутата - Гео Лерос такой. Мы даже с этим Гео проехали, посмотрели несколько площадок. Потом с Гео случилась странная трансформация, он начал играть в очень нечистоплотную политику, у него пошли фантазийные вещи, которые я комментировать даже не хочу. На этом все и закончилось. Из советников он ушел", - отметил коллекционер.
Воронов рассказал о последующих встречах, во время которых Лерос якобы просил деньги на дискредитацию и очернение действующей власти. Меценат подчеркнул, что готов данную информацию подтвердить в правоохранительных органах, а общение с Леросом он с того момента прекратил.
"Гео просил у меня "дать денег на политику". Я понимал, что речь идет конкретно о дискредитации и очернении власти. Причем о совершенно притянутой за уши и придуманной дискредитации", - отметил Воронов.
Как сообщалось, народного депутата Гео Лероса исключили из состава фракции "Слуга народа". Депутаты собрали большинство подписей.