Колекціонер Воронов про Лероса: Гео просив гроші на чорну кампанію проти влади

Відомий меценат і колекціонер Ігор Воронов розповів про випадок, коли його намагалися залучити до нечесної політики. За словами арт-інвестора, народний депутат Гео Лерос попросив "грошей на брудну політику" під приводом створення музею сучасного мистецтва.

"Так, років зо два тому на мене вийшов один хлопець, який при Офісі президента був радником, має статус депутата - Гео Лерос такий. Ми навіть з цим Гео проїхали, подивилися кілька майданчиків. Потім з Гео трапилася дивна трансформація, він почав грати в дуже нечесну політику, у нього пішли фантазійні речі, які я коментувати навіть не хочу. На цьому все і закінчилося. З радників він пішов", - зазначив колекціонер.

Воронов розповів про подальші зустрічі, під час яких Лерос нібито просив гроші на дискредитацію і очорнення діючої влади. Меценат підкреслив, що готовий дану інформацію підтвердити в правоохоронних органах, а спілкування з Леросом він з того моменту припинив.

"Гео просив у мене "дати грошей на політику". Я розумів, що мова йде саме про дискредитацію і очорнення влади. Причому про абсолютно притягнуту за вуха і придуману дискредитацію", - зазначив Воронов.