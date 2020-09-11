Коллекторы обрывают телефон и требуют покрыть чужие кредиты: как себя обезопасить

В НБУ рассказали, как быстро справиться с коллекторами, которые требуют погасить чужой долг
В Украине участились случаи, когда коллекторы требуют вернуть долг родственников, соседей или коллег по работе должника. Они присылают смс, звонят и угрожают людям, которые не были поручителями при оформлении кредита, а иногда даже не подозревают о том, что их данные указали в договоре.
Как объяснили в пресс-службе НБУ, коллекторы не имеют права звонить или угрожать тем, кто не являлся поручителем. Подобное поведение является нарушением закона.
Финансовая компания, которая выдает кредит, просит заемщика указать контакты родственников, коллег или друзей. Однако при подписании договора эти люди не присутствуют, они не выступают поручителями и обычно подлинность контактов никто не проверяет.
"Если вы лично не давали разрешение на использование вашего телефона, финансовая компания и коллекторы нарушают законодательство", - объяснили в Нацбанке.
Если вам поступают звонки и письма по кредиту, который вы не брали, поручителем которого вы не выступали и своего согласия на использование номера телефона не давали, то вы можете ссылаться на нарушение Закона Украины "О защите персональных данных". Номер телефона и его данные о проживании – это конфиденциальные данные. Ни финансовая компания, ни коллекторы не имеют права их обрабатывать без согласия владельца.
"Коллекторские компании имеют право только информировать должника или поручителя по кредиту о наличии долга. Принудительно взыскивать долг могут только органы Государственной исполнительной службы и частные исполнители", - отметили в Нацбанке и добавили, что если коллекторы угрожают, то они нарушают законодательство.
Узнайте название коллекторской компании, которая занимается взысканием долга. Если вы не имеете отношения к этому кредиту – объясните им ситуацию и попросите прекратить звонки.
Если звонки не прекращаются или вам угрожают, напишите письменную жалобу к руководству коллекторской компании. Также обратитесь в контакт-центр НБУ: 0 800 505 240
Можно обратиться к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека, а также в суд. Они контролируют соблюдение законодательства о защите персональных данных.
Если коллекторы угрожают, то нужно обратиться в правоохранительные органы с заявлением и уведомить представителей об этом.
Напомним, ранее мы писали о том, что в МВД объяснили украинцам, как бороться с коллекторами.
А также рассказывали о том, что в Украине появились мошенники, которые вешают долги через сим-карту.