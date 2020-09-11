Коллекторы обрывают телефон и требуют покрыть чужие кредиты: как себя обезопасить

Как найти управу на коллекторов, которые выбивают чужой долг (Фото: ro.com.pl)

В НБУ рассказали, как быстро справиться с коллекторами, которые требуют погасить чужой долг

В Украине участились случаи, когда коллекторы требуют вернуть долг родственников, соседей или коллег по работе должника. Они присылают смс, звонят и угрожают людям, которые не были поручителями при оформлении кредита, а иногда даже не подозревают о том, что их данные указали в договоре.

Как объяснили в пресс-службе НБУ, коллекторы не имеют права звонить или угрожать тем, кто не являлся поручителем. Подобное поведение является нарушением закона.

Что имеют право делать коллекторы, а что нет

Финансовая компания, которая выдает кредит, просит заемщика указать контакты родственников, коллег или друзей. Однако при подписании договора эти люди не присутствуют, они не выступают поручителями и обычно подлинность контактов никто не проверяет.

"Если вы лично не давали разрешение на использование вашего телефона, финансовая компания и коллекторы нарушают законодательство", - объяснили в Нацбанке.

Если вам поступают звонки и письма по кредиту, который вы не брали, поручителем которого вы не выступали и своего согласия на использование номера телефона не давали, то вы можете ссылаться на нарушение Закона Украины "О защите персональных данных". Номер телефона и его данные о проживании – это конфиденциальные данные. Ни финансовая компания, ни коллекторы не имеют права их обрабатывать без согласия владельца.

"Коллекторские компании имеют право только информировать должника или поручителя по кредиту о наличии долга. Принудительно взыскивать долг могут только органы Государственной исполнительной службы и частные исполнители", - отметили в Нацбанке и добавили, что если коллекторы угрожают, то они нарушают законодательство.

Как себя обезопасить и защитить

Узнайте название коллекторской компании, которая занимается взысканием долга. Если вы не имеете отношения к этому кредиту – объясните им ситуацию и попросите прекратить звонки.

Если звонки не прекращаются или вам угрожают, напишите письменную жалобу к руководству коллекторской компании. Также обратитесь в контакт-центр НБУ: 0 800 505 240

Можно обратиться к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека, а также в суд. Они контролируют соблюдение законодательства о защите персональных данных.

Если коллекторы угрожают, то нужно обратиться в правоохранительные органы с заявлением и уведомить представителей об этом.

Напомним, ранее мы писали о том, что в МВД объяснили украинцам, как бороться с коллекторами.

А также рассказывали о том, что в Украине появились мошенники, которые вешают долги через сим-карту.