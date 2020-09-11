Колектори обривають телефон і вимагають покрити чужі кредити: як себе убезпечити

Як знайти управу на колекторів, які вибивають чужий борг (Фото: ro.com.pl)

У НБУ розповіли, як швидко впоратися з колекторами, які вимагають погасити чужий борг

В Україні почастішали випадки, коли колектори вимагають повернути борг родичів, сусідів або колег по роботі боржника. Вони надсилають смс, телефонують і погрожують людям, які не були поручителями при оформленні кредиту, а іноді навіть не підозрюють про те, що їх дані вказали в договорі.

Як пояснили в пресслужбі НБУ, колектори не мають права здійснювати або погрожувати тим, хто не був поручителем. Подібна поведінка є порушенням закону.

Що мають право робити колектори, а що ні

Фінансова компанія, яка видає кредит, просить позичальника вказати контакти родичів, колег або друзів. Однак при підписанні договору ці люди не присутні, вони не виступають поручителями й зазвичай справжність контактів ніхто не перевіряє.

"Якщо ви особисто не давали дозвіл на використання вашого телефону, фінансова компанія і колектори порушують законодавство", - пояснили в Нацбанку.

Якщо вам надходять дзвінки та листи по кредиту, який ви не брали, поручителем якого ви не виступали й своєї згоди на використання номери телефону не давали, то ви можете посилатися на порушення Закону України "Про захист персональних даних". Номер телефону, дані про проживання – це конфіденційні дані. Ні фінансова компанія, ні колектори не мають права їх обробляти без згоди власника.

"Колекторські компанії мають право тільки інформувати боржника або поручителя за кредитом про наявність боргу. Примусово стягувати борг можуть тільки органи Державної виконавчої служби та приватні виконавці", - відзначили в Нацбанку і додали, що якщо колектори погрожують, то вони порушують законодавство.

Як себе убезпечити та захистити

Дізнайтеся назву колекторської компанії, яка займається стягненням боргу. Якщо ви не маєте відношення до цього кредиту – поясніть їм ситуацію і попросіть припинити дзвінки.

Якщо дзвінки не припиняються або вам погрожують, напишіть письмову скаргу до керівництва колекторської компанії. Також зверніться в контакт-центр НБУ: 0 800 505 240

Можна звернутися до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, а також до суду. Вони контролюють дотримання законодавства про захист персональних даних.

Якщо колектори погрожують, то потрібно звернутися в правоохоронні органи з заявою та повідомити представників про це.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у МВС пояснили українцям, як боротися з колекторами.

А також розповідали про те, що в Україні з'явилися шахраї, які вішають борги через сім-карту.