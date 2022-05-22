Коллега Патрона: украинские разведчики показали своего пса-талисмана

Украинские разведчики поражают своей мужественностью и профессионализмом. И этот юный коллега - не исключение. Знакомьтесь, самый харизматичный работник ГУР пес Бой.

"Это Бой. Ему три года. Он разведчик. В свободное от выполнения задач время Бой любить поиграться мячиком", - рассказали о своем талисмане военные.

Бой - бельгийская овчарка. Он верный помощник для разведчиков и поэтому обязательно ходит на задания в бронежилете. Он уже почти три года помогает выполнять сложные задания и проводить спецоперации.

Фото: ГУР

В подразделениях ВСУ, Нацгвардии, ГСЧС, СБУ и ГУР работают сотни собак. Они специализируются на поиске взрывоопасных предметов, наркотических веществ, оружия, помогают искать людей при завалах домов, могут указать местонахождение человека лучше любых электронных спецсредств. А еще пушистые сотрудники могут попасть в нужное место и не привлекать к себе внимания.

Фото: ГУР