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Коллега Патрона: украинские разведчики показали своего пса-талисмана

Разведчики показали своего пса-талисмана (Коллаж РБК-Украина, фото: ГУР)
Автор: Анна Шиканова

Украинским защитникам практически во всех службах помогают верные псы. У четырехлапых есть свои функции и обязанности. И эти собаки отважны и профессиональны.

Своего талисмана показали в Главном управлении разведки Минобороны Украины. Фото красавца опубликовали в Facebook.

Украинские разведчики поражают своей мужественностью и профессионализмом. И этот юный коллега - не исключение. Знакомьтесь, самый харизматичный работник ГУР пес Бой.

"Это Бой. Ему три года. Он разведчик. В свободное от выполнения задач время Бой любить поиграться мячиком", - рассказали о своем талисмане военные.

Бой - бельгийская овчарка. Он верный помощник для разведчиков и поэтому обязательно ходит на задания в бронежилете. Он уже почти три года помогает выполнять сложные задания и проводить спецоперации.

Фото: ГУР

В подразделениях ВСУ, Нацгвардии, ГСЧС, СБУ и ГУР работают сотни собак. Они специализируются на поиске взрывоопасных предметов, наркотических веществ, оружия, помогают искать людей при завалах домов, могут указать местонахождение человека лучше любых электронных спецсредств. А еще пушистые сотрудники могут попасть в нужное место и не привлекать к себе внимания.

Фото: ГУР

Напомним, ранее мы рассказывали о щенке по кличке Байрактар, который подрос и стал сотрудником ГСЧС.

Также мы писали о том, что трофейная овчарка из Росгвардии выучила все команды на украинском языке и вступила в Нацгвардию.

И еще мы показывали поисково-спасательную таксу-ветерана из ГСЧС - отважный пес по кличке Крис.

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