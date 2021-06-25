В колледже Ровно во время награждения студентов упало окно: есть пострадавшие (видео)

ЧП произошло около двух часов дня в колледже экономики и бизнеса.

На кадрах можно увидеть, как в аудитории рухнула рама и ударилась о кресла, чуть ли не разбив головы студентам, сидящих рядом.

Осколки битого стекла порезали двум студенткам руку и ногу.

В сети звучит возмущение учеников, которые отмечают, что сдают на ремонт "очень большие деньги".

"Эти средства называются "благотворительными" взносами, которые мы сдаем почти принудительно", - говорится в публикации.

Также утверждается, что директор на это происшествие никак не отреагировал.

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