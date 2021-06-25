В колледже Ровно во время награждения студентов упало окно: есть пострадавшие (видео)

В Ровно в колледже произошел несчастный случай во время награждения студентов в актовом зале - оконная рама внезапно упала и разбилась прямо возле учащихся, и в результате инцидента пострадало две девочки-подростка.
Об этом 25 июня передали в Facebook-сообществе "Типичное Ровно".
ЧП произошло около двух часов дня в колледже экономики и бизнеса.
На кадрах можно увидеть, как в аудитории рухнула рама и ударилась о кресла, чуть ли не разбив головы студентам, сидящих рядом.
Осколки битого стекла порезали двум студенткам руку и ногу.
В сети звучит возмущение учеников, которые отмечают, что сдают на ремонт "очень большие деньги".
"Эти средства называются "благотворительными" взносами, которые мы сдаем почти принудительно", - говорится в публикации.
Также утверждается, что директор на это происшествие никак не отреагировал.
Видео: в Ровно в колледже упало окно во время награждения студентов
Ранее сообщалось, что перед этим в Сумах на ученика во время урока упала оконная рама, и у ребенка остались жуткие раны.