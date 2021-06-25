У коледжі Рівного під час нагородження студентів впало вікно: є постраждалі (відео)

У Рівному в коледжі стався нещасний випадок під час нагородження студентів в актовому залі - віконна рама раптово впала і розбилася прямо біля учнів, і в результаті інциденту постраждало дві дівчинки-підлітка.
Про це 25 червня передали у Facebook-спільноті "Типове Рівне".
НП сталася близько другої години дня в коледжі економіки і бізнесу.
На кадрах можна побачити, як в аудиторії впала рама і вдарилася об крісла, мало не розбивши голови студентам, що сидять поруч.
Осколки битого скла порізали двом студенткам руку і ногу.
У мережі звучить обурення учнів, які зазначають, що здають на ремонт "дуже великі гроші".
"Ці кошти називаються "благодійними" внесками, які ми здаємо мало не примусово", - йдеться в публікації.
Також стверджується, що директор на цю подію ніяк не відреагував.
Відео: у Рівному в коледжі впало вікно під час нагородження студентів
Раніше повідомлялося, що перед цим у Сумах на учня під час уроку впала віконна рама, і у дитини залишилися жахливі рани.