Колишню Остапчука захейтили, що вона досі не народила дитину: блогерка відповіла

Колишню дружину шоумена Володимира Остапчука, нотаріуску Христину Горняк, засудили фоловери через те, що вона досі не стала мамою. Блогерка не стала мовчати.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram ексобраниці телеведучого.
Так, блогерка влаштувала традиційну рубрику "питання-відповідь". Один з юзерів безтактно поцікавився у неї, чому вона досі не має дітей: "Чому не народите собі дитину? Ніби пора".
Христина Горняк відповіла, чому досі не стала мамою (фото:instagram.com/kristygor)
Христині було що відповісти негативному коментатору.
"А чому вас це цікавить? Ваше життя якось зміниться від того, чи народжу я дитину, чи ні?", - звернулася до підписника вона.
До речі, Горняк неодноразово казала, що мріє про дітей. Але спочатку їй потрібно зустріти свого чоловіка.
У соцмережах нотаріуска навіть зізналася, як хотіла б назвати донечку. Серед її фаворитів - Сара, Мія, Елла, Лалі, Варя.
Христина Горняк поспілкувалася з підписниками (фото:instagram.com/kristygor)
Раніше Євген Кот розповів, як дізнався про вагітність дружини після діагнозу безпліддя.
Також ексчоловік Трінчер зізнався, чи розлучилися вони офіційно.