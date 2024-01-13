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Бывшую Остапчука захейтили, что она до сих пор не родила ребенка: блогерша ответила

Кристина Горняк (фото: instagram.com/kristygor)
Автор: Иванна Пашкевич

Бывшую жену шоумена Владимира Остапчука, нотариуса Кристину Горняк, осудили фолловеры из-за того, что она до сих пор не стала мамой. Блогерша не стала молчать.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram экс-избранницы телеведущего.

Кристина Горняк ответила хейтерам

Так, блоггерша устроила традиционную рубрику "вопрос-ответ". Один из юзеров бестактно поинтересовался у нее, почему она до сих пор не имеет детей: "Почему не родите себе ребенка? Вроде пора".

Кристина Горняк ответила, почему до сих пор не стала мамой (фото:instagram.com/kristygor)

Кристине было что ответить негативному комментатору.

"А почему вас это интересует? Ваша жизнь как-то изменится от того, рожу я ребенка или нет?", - обратилась к подписчику она.

Кстати, Горняк неоднократно говорила, что мечтает о детях. Но сначала ей нужно встретить своего мужчину.

В соцсетях нотариус даже призналась, как хотела бы назвать дочь. Среди ее фаворитов - Сара, Мия, Элла, Лали, Варя.

Кристина Горняк пообщалась с подписчиками (фото:instagram.com/kristygor)

Ранее Евгений Кот рассказал, как узнал о беременности жены после диагноза бесплодия.

Также экс-муж Тринчер признался, развелись ли они официально.

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дітибеременностьКристина Горнякзвезды шоу-бизнеса