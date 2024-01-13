Бывшую Остапчука захейтили, что она до сих пор не родила ребенка: блогерша ответила

Бывшую жену шоумена Владимира Остапчука, нотариуса Кристину Горняк, осудили фолловеры из-за того, что она до сих пор не стала мамой. Блогерша не стала молчать.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram экс-избранницы телеведущего.
Так, блоггерша устроила традиционную рубрику "вопрос-ответ". Один из юзеров бестактно поинтересовался у нее, почему она до сих пор не имеет детей: "Почему не родите себе ребенка? Вроде пора".
Кристина Горняк ответила, почему до сих пор не стала мамой (фото:instagram.com/kristygor)
Кристине было что ответить негативному комментатору.
"А почему вас это интересует? Ваша жизнь как-то изменится от того, рожу я ребенка или нет?", - обратилась к подписчику она.
Кстати, Горняк неоднократно говорила, что мечтает о детях. Но сначала ей нужно встретить своего мужчину.
В соцсетях нотариус даже призналась, как хотела бы назвать дочь. Среди ее фаворитов - Сара, Мия, Элла, Лали, Варя.
Кристина Горняк пообщалась с подписчиками (фото:instagram.com/kristygor)
Ранее Евгений Кот рассказал, как узнал о беременности жены после диагноза бесплодия.
Также экс-муж Тринчер признался, развелись ли они официально.