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Гранд Серії А підписав одноклубника Трубіна: він тікав із "Шахтаря" через війну

Неаполь, Середа 21 серпня 2024 17:20
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Гранд Серії А підписав одноклубника Трубіна: він тікав із "Шахтаря" через війну Фото: Давід Нерес поставив підпис під 4-річною угодою з неаполітанцями (x.com/ADeLaurentiis)
Автор: Антон Федорців

Бразильський нападник Давід Нерес перейшов до італійського "Наполі" з лісабонської "Бенфіки".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

27-річний латиноамериканець став черговим новачком "партенопейців". У літнє трансферне вікно команда Антоніо Конте вже підписала футболістів на 75 млн євро.

Нерес уклав із "Наполі" контракт на 4 роки. У договорі передбачена опція продовження співпраці ще на сезон. "Бенфіка" отримала за бразильця орієнтовно 28 млн у євровалюті.

У лавах "орлів" провів 2 роки. Він перебрався до Португалії з донецького "Шахтаря" після повномасштабного вторгнення РФ до України. "Гірники" підписали його в січні 2022-го, тож вінгер не встиг зіграти жодного офіційного поєдинку за вітчизняний гранд.

"Наполі" розпочав новий сезон Серії А з поразки. "Партенопейці" в стартовому турі чемпіонату Італії зазнали фіаско від "Верони" (0:3). У другому турі підопічні Конте приймуть "Болонью" на домашній арені (25 серпня).

До слова, раніше "Інтер" перейшов під контроль Oaktree Capital Management зі Штатів.

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