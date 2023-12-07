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Колишня прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін засвітилась у жовто-блакитній сукні (фото)

Санна Марін одягла сукню в кольорах українського прапора (фото: instagram.com/sannamarin)
Автор: Юлія Любченко

Санна Марін у День незалежності Фінляндії вразила сукнею у жовто-блакитних кольорах, чим приємно здивувала не лише українців.

Про те, в якій саме сукні Санна завітла на захід з нагоди святкування, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням Instagram Helsingin Sanomat.

Санна Марін з’явилась на публіці у жовто-блакитній сукні 

Екс-прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін черговий раз підтримала нашу країну. Річ в тому, що 38-річна жінка з'явилася на прийомі до Дня незалежності Фінляндії у вбранні жовто-синього кольору.

На одному з кадрів можна побачити, як Марін позує в жовтій обтислій сукні з атласної тканини, що має ефектний виріз на одному плечі. Свій образ вона доповнила синьою стрічкою. До образу вона додала масивні сережки та зібрала на потилиці волосся. А свій патріотичний образ вона доповнила ніжним вечірнім макіяжем. 

Поєднання жовтого та синього у новому образі політика вчергове продемонструвало її підтримку України. Цей жест дуже вразив українців і вони висловили свою подяку Санні у коментарях в соціальній мережі. 

Санна Марін у жовто-синій сукні (фото: instagram.com/helsinginsanomat)

Варто визнати, що сукня такого кольору дуже пасує Марін, особливо коли це призначено для підтримки України. І насправді такий крок жінки зовсім не дивний, оскільки вона приїжджала в нашу країну неодноразово і дуже тепло спілкувалась з нашим президентом Володимиром Зеленським.

Загалом стиль Марін є дуже стриманим, дипломатичним та ніжним водночас. Вона полюбляє сукні, ділові костюми та простий одяг, як, наприклад, водолазка, брюки, спідниці. Тобто, в цілому жіночний стиль.

Такі маленькі жести підтримки є дуже важливими для України, адже вони є помітними та мають таку тенденцію і в інших країнах. Досить часто своїми деталями образів світові зірки підтримують нашу державу і допомагають не замовчувати злочини Росії. 

Санна Марін у жовто-синій сукні (фото: instagram.com/helsinginsanomat)

Раніше ми розповідали про те, що Санна Марін розлучається.

Також читайте наш матеріал про те, як зірка серіалу "Бріджертони" підкорила фоловерів сукнею від українського бренду.

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трендиСанна Марін