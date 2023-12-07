Бывшая премьер-министр Финляндии Санна Марин засветилась в желто-голубым платьем (фото)

Санна Марин появилась на публике в желто-голубом платье

Экс-премьер-министр Финляндии Санна Марин в очередной раз поддержала нашу страну. Дело в том, что 38-летняя женщина появилась на приеме ко Дню независимости Финляндии в наряде желто-синего цвета.

На одном из кадров можно увидеть, как Марин позирует в желтом обжатом платье из атласной ткани, имеющей эффектный вырез на одном плече. Свой образ она дополнила синей лентой. К образу она добавила массивные серьги и собрала на затылке волосы. А свой патриотический образ она дополнила нежным вечерним макияжем.

Сочетание желтого и синего в новом образе политика в очередной раз продемонстрировало ее поддержку Украине. Этот жест очень поразил украинцев, и они выразили свою благодарность Санне в комментариях в социальной сети.

Санна Марин в желто-синем платье (фото: instagram.com/helsinginsanomat)

Следует признать, что платье такого цвета очень подходит Марину, особенно когда это предназначено для поддержки Украины. И действительно, такой шаг женщины совсем не удивителен, поскольку она приезжала в нашу страну неоднократно и очень тепло общалась с нашим президентом Владимиром Зеленским.

В общем, стиль Марин является очень сдержанным, дипломатическим и нежным одновременно. Она любит платья, деловые костюмы и простую одежду, как водолазка, брюки, юбки. То есть в целом женственный стиль.

Такие маленькие жесты поддержки очень важны для Украины, ведь они заметны и имеют такую тенденцию и в других странах. Зачастую своими деталями образов мировые звезды поддерживают наше государство и помогают не умалчивать преступления России.

Санна Марин в желто-синем платье (фото: instagram.com/helsinginsanomat)